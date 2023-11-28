Пашинян тянет Армению в опасном направлении – британский аналитик

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отмежевываясь от России, тянет свою туда, куда уже пытались двигаться Украина, Грузия и Молдова.

Об этом в интервью американскому журналисту Александру Христофору заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Меркуриса, Пашинян повторяет ошибки и российских либералов, правивших страной в 90-е и считавших, что с Западом им будет лучше.

«Он тянет Армению в очень-очень опасном направлении. Но, конечно, так поступают многие политики, которых вы видите в восточной и центральной Европе и бывшем Советском Союзе. Я имею в виду, что мы видели это в России при либералах, которые контролировали страну в 90-е годы, мы видим это в Украине. Сейчас мы видим это в Молдове, в Грузии, где проходят массовые протесты. Но у них все еще есть эта внутренняя вера и определенная поддержка со стороны избирателей», – сказал эксперт.

«Есть люди в Армении и во всех других странах, которые в целом считают, что правильный путь для их стран – это разорвать свои старые отношения, отказываются от старых альянсов, которые сработали, считают, что интеграция с Западом – это хороший, броский поступок, и что они должны это сделать. Мне жаль это говорить, но боюсь, есть проблема, связанная с деньгами. Во всех этих странах есть люди, которые меньше озабочены общим результатом для страны, но считают, что перестройка для Запада была бы полезной. С материальной точки зрения это очень выгодно для них самих. Такие люди есть в Армении, такие же люди были на Украине, в Грузии, в Молдове и, конечно, в самой России», – заявил Меркурис.