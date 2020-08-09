«Пашинян, уберите этих мразей!» – «соросята» захватили Армению

09.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Пришедший к власти в ходе майдана премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит откровенно недружественную политику, назначая на все важные должности молодых и неумелых «соросят», и выгоняя из структур ориентированных на дружбу с Россией профессионалов.

Об этом в эфире YouTube-канала российского телеведущего Владимира Соловьева заявил политолог Семен Багдасаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В окружении премьер-министра Армении Пашиняна масса соросят. «Фонд Сороса» рассадил там такое количество соросят, что даже большой Украине не снилось.

Что там проводится? Любой человек, который выступает против «Фонда Сороса», выступает за укрепление отношений с Россией, моментально убирается с должности.

У них некоторое время назад был убран с должности министр госбезопасности Армении Артур Ванецян – профессиональный чекист, который учился у нас, ориентирован на Россию. Он прямо заявил Пашиняну, что соросят надо изгнать, потому что они могут привести Армению к катастрофе. Так его уволили, и назначили соросёнка 29 лет, ни одного дня не прослужившего в спецслужбах! В ведущей спецслужбе страны, которая окружена, мягко говоря, не друзьями, и где Бог знает что творится, назначают, мягко говоря, непрофессионала, сопляка! И, естественно, из этой службы начинают уходить профессиональные чекисты, которые отлично знают регион, персоналии, и так далее.

Сам Пашинян в этом совершенно не разбирается. Я внимательно за ним слежу – не знаю, какой он реформатор в экономике, но как человек, реально оценивающий военно-политическую ситуацию в регионе, он никакой. И он убирает профессионалов, чтобы этих назначить», – сказал Багдасаров.

«Более того, там есть Лариса Минасян, представительница «Фонда Сороса» там, наместник Сороса в Армении. Без неё не осуществляется ни одно кадровое назначение. Доходит до абсурда – 27-летнего мальчика назначают министром юстиции. Какой он юрист?! Естественно, масса специалистов уходит.

А руководить комитетом по вопросам армянских диаспор, которые существуют в 170 странах мира, и самая большая диаспора в России – в РФ живёт армян больше, чем в самой Армении! Он бывший мэр одного из американских штатов, явный сторонник продвижения ЛГБ… как это называется, короче, пидорасов. Он пидорас сам, судя по всему, и хочет армянскими диаспорами по всему миру руководить?! Да плевать на него все хотели! Ни один уважающий себя армянин не будет с пидорасом общаться. Народ, две тысячи лет назад принявший из рук апостолов Иисуса Христа Варфоломея и Фаддея веру Христову, а в 301 году впервые в мире объявивший христианство государственной религией, – у него пидорас отвечает за работу с разбросанными по всему миру армянскими диаспорами!

Господин Пашинян, уберите к чёртовой матери этих мразей! Вы что, не понимаете, что вы делаете? Вы ссоритесь со своим единственным реальным стратегическим союзником (Россией)», – призвал эксперт.