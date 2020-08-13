Пашинян умудряется играть с огнём, топая по граблям

13.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

На прошлой неделе президент Армении и британскоподданный Армен Саркисян подмахнул закон «Об аудиовизуальных медиа», в рамках которого надзирающие органы 20 января 2021 года, как только истечет срок действия лицензии, нажмут рубильник, перекрывающий свободный доступ граждан республики к российским телеканалам.

Погаснут сразу три центральных телеканала: Первый, «Россия» и «Культура». Имеющие желание и возможности смогут смотреть их в коммерческом формате: через спутник, по кабельному или IPTV.

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Близкие к премьеру Пашиняну армянские СМИ подают предстоящее отключение российских телеканалов как «ничего страшного» и утверждают, что их аудитория в Армении невелика – не более 12%, тогда как доверяют им якобы не более 5% телезрителей.

На основании каких опросов делались эти выводы и проводились ли вообще опросы, источники умалчивают.

Пашиняновские чиновники утверждают, будто большинство армян может смотреть какие угодно телеканалы благодаря широко развитой кабельной телесети, охватывающей свыше 50% домохозяйств, однако, по данным оппозиционных источников, кабельные телесети обслуживают не более 14% домохозяйств.

Столь скудная популярность объясняется относительно высокой абонентской платой при скромном уровне благосостояния населения Армении.

Дискриминационный закон разработан в недрах правящей партии «Мой шаг», членами которой являются соратники Пашиняна по апрельскому путчу 2018 года и бесчисленные стада грантоедов, кормящиеся с рук фондов Сороса.

Соросята и пашинята даже не скрывают, что телевизионный рубильник включен ради торга, дабы инициировать переговоры с Москвой о получении дополнительных плюшек за возвращение российских телеканалов в национальный эфир.

Свою обеспокоенность подловатыми маневрами «союзника» выразил Союз журналистов России вместе с посольством РФ в Ереване, одновременно выразив готовность к диалогу.

Принятый соросятами закон о зачистке телеэфира от российского ТВ полон казуистики. Например, изгнание трёх федеральных российских телеканалов в документе подаётся общественности как «способствующий обеспечению всеобщего права на достоверную информацию и развитию многообразия передач».

Впрочем, глава Нацкомиссии по ТВ и радиовещанию республики Тигран Акопян с начала текущего года неустанно бубнит о национальной безопасности, которой якобы угрожает российское телевидение, поскольку информация об Армении и правящем режиме подаётся без должного восторга.

Видится так, что главными выгодополучателями от принятия дискриминационного закона о ТВ будут две страты Армении: во-первых, владельцы армянских телеканалов, рассчитывающих погреть руки за счёт пополнения аудитории и дополнительных доходов от рекламы; во-вторых, сторонники курса «Go West» и практически полного разрыва политических связей с Москвой.

С другой стороны, выгодополучатели в своей слепоте не замечают даже вылезших прямо по курсу надводных камней. Российское телевидение не просто так популярно в Армении. Качество его передач разительно отличается от местных не в пользу последних. Кроме того, в эфире возникнет ощутимый вакуум, который надо будет заполнить хоть каким-нибудь «национальным продуктом», который ещё только предстоит создать. О качестве состряпанного на скорую руку контента говорить не приходится.

Путей решения этой проблемы совсем немного. Основной – идти на поклон к представителям западной диаспоры, чтобы те подсобили и по сходной цене подкинули что-нибудь не слишком залежалое. Ну, или договариваться с Москвой о возврате её телевидения в сетку армянского вещания.

Главный ущерб, нанесённый одним поворотом рубильника, будет невосполним: российские телеканалы осуществляют культурную связь между самыми большими общинами армянского народа, при том, что в России армян живёт едва ли не больше, чем в самой Армении и во всём остальном мире.

Таким образом, пашинята и соросята своими подлыми законами бьют по общности и связям армянского народа. Как это сочетается с национальными интересами, радетелями которых выступают Пашинян и его подручные – вопрос риторический.

Наблюдатели считают, что позиции армянских «западников», «нациков» и «мовнюков» (фан-клуб фашистского коллаборациониста Гарегина Нжде), выступающих резко против интеграции с Россией, сильно укрепились в результате недавнего пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Отметим, что закон «Об аудиовизуальных медиа» хотя и разрабатывался задолго до «Товузского кризиса», мог быть легко отменён Пашиняном, однако этого не было сделано – парламентарии приняли закон с позорной поспешностью почти сразу же после спада накала пограничного конфликта.

Есть обоснованное мнение, что Пашинян со своей камарильей во время боёв на товузском фронте был полон необоснованных надежд, что Россия и всё ОДКБ окажут ему безоговорочную поддержку, сшибая углы примчавшись воевать с Азербайджаном.

Собственно, требование безоговорочной поддержки от России и ОДКБ майданного режима – это главное требование Пашиняна, упорно выдвигаемое им последние два года. Иначе, мол, дружить и союзничать перестану.

Изгнание из национальной сетки вещания российских телеканалов – явный недружественный поступок мелочного, обидчивого и жадного до всеобщего обожания ереванского уличного гопника.

Пашинян упорно не хочет уяснить, что без России он никто и, несмотря на стратегическую важность Армении для нашей страны в Закавказье, вытирать нос и задницу мелкому склочному авантюристу, выбравшему путь по граблям, Москва не станет. Воваевич не вечен и он – далеко не вся Армения.