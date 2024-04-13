Пашинян ускоренно «макронизирует» Армению

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Никол Пашинян интегрирует Армению в Европу семимильными шагами. Правящее большинство в парламенте приняло закон, по которому супружеская пара теперь именуется «партнёрами».

Депутаты Пашиняна голосовали за закон вопреки предостережениям Армянской Церкви.

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«Речь идет о новой концепции «партнера», не исключающей создание семьи однополыми парами», – поясняет канал «Анив Армения» суть предостережений священнослужителей.

Авторы горько иронизируют, что теперь стоит ожидать масштабные ЛГБТ-процессии в центре Еревана. Очевидно, во главе с Пашиняном и его новым другом Эммануэлем Макроном.