Пашинян ускоренно «макронизирует» Армению
13.04.2024 13:01
(Мск) , Москва
Никол Пашинян интегрирует Армению в Европу семимильными шагами. Правящее большинство в парламенте приняло закон, по которому супружеская пара теперь именуется «партнёрами».
Депутаты Пашиняна голосовали за закон вопреки предостережениям Армянской Церкви.
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«Речь идет о новой концепции «партнера», не исключающей создание семьи однополыми парами», – поясняет канал «Анив Армения» суть предостережений священнослужителей.
Авторы горько иронизируют, что теперь стоит ожидать масштабные ЛГБТ-процессии в центре Еревана. Очевидно, во главе с Пашиняном и его новым другом Эммануэлем Макроном.
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