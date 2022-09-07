Пашинян во Владивостоке рассыпался в комплиментах российской власти
Ситуация в Армении контролируемая благодаря поддержке России.
Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Пашинян поблагодарил президента и премьер-министра РФ за то, что они оперативно откликаются на его просьбы.
«В общем у нас ситуация управляемая. Проблемы есть, но у нас нет кризисных ситуаций. Я хочу подчеркнуть, что благодаря поддержке Российской Федерации, потому что в тех вопросах, особенно в первой половине года у нас были очень большие опасения, не только в рамках Евразийского экономического союза, но и в двухстороннем формате очень интенсивно общались.
Я должен сказать, что впечатлен той оперативностью, как Владимир Владимирович и Михаил Владимирович среагировали на те вопросы и просьбы, которые были подняты с российской стороны. Это очень важное партнерство. Я не уверен, что все жители Армении знают об этих нюансах, но это действительно очень важно», – заявил Пашинян.
Спасибо!
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