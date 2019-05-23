Пашинян: «Вокруг враги и заговор!»

23.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

В полдень, 21 мая, во время попытки подмять под себя судебную систему, премьер-министр Армении Пашинян выступил с пространной речью.

На первый взгляд, эта речь была посвящена реформам судебной системы, поскольку, как показала история с освобождением из-под стражи Кочаряна, Пашинян и его нахрапистые соратники железобетонно убеждены, что независимые суды и справедливые приговоры бывают только в случае, если они выражают интересы майданной власти. Или, как любит пафосно выражаться гиперактивный премьер, «не направлены против народа».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако внимательный слушатель легко мог выделить из околосудебной трескотни слова о чём-то более значительном и опасном, чем неконтролируемые майдаунами судьи.

Пашинян заявил, что в Армении есть конкретные силы, которые пытаются внести раскол между жителями Армении и Нагорного Карабаха. По его словам, некоторые представители «коррумпированной системы используют свои личные связи в Арцахе (так в Армении называют Нагорный Карабах) для пропаганды против правительства Армении и премьер-министра».

«Изучив все факты, я вижу за всем этим заговор с целью развязать новую войну и, возможно, даже сдать некоторые территории, переложив ответственность на правительство страны. Усматриваю в этой деятельности признаки государственной измены. Как премьер-министр Армении, верховный главнокомандующий вооруженными силами, прибегну к самым жестким мерам для предотвращения подобных заговоров», – мощно задвинул Пашинян, внушаить.

Грозный премьер не раскрыл подробности, что за силы такие плетут заговоры против Армении и её светозарного премьера, оставив общественность гадать на ромашке и грызть ногти в тоске и тревоге. Но кое-какой свет на премьерские заявления пролила «свободная пресса», из тех, что предоставляет «эскорт-услуги» выгодному заказчику.

По мнению майданных трубадуров, Воваевич всерьёз встревожен возможным сценарием развития событий: развязыванием войны против Нагорного Карабаха, потерей стратегически важных территорий, военно-политическим поражением Армении, военный переворот, смещение Пашиняна и суд над «народным лидером» по обвинению в государственной измене и сдаче врагу Карабаха.

При этом, «эксперты» ссылаются на интервью одиозного экс-президента Левона Тер-Петросяна, утверждавшего, что во время кратковременной апрельской войны 2016 года «некие силы ждали, когда азербайджанские войска возьмут Мартакерт и Мартуни, чтобы свергнуть Сержа Саргсяна». Ну прямо латиоамериканский сценарий.

Левон Тер-Петросян.

А чтобы избежать всего этого горького катаклизма, Пашинян считает, что «пришло время создать парламентскую комиссию по расследованию всех обстоятельств апрельской войны 2016 года».

В свою очередь, ошарашенные потоком премьерских откровений журналисты бросились за разъяснением к наиболее информированному по данному вопросу ответственному лицу – действующему главе непризнанного Нагорного Карабаха Бако Саакяну.

Саакян ответил в том смысле, что «сам в шоке» и заявил, что если внутри Армении и в самом деле есть такие силы, что пытаются спровоцировать войну и раскол, то их нужно выявить. «Это предатели», – без обиняков пояснил карабахский лидер. И тут же добавил, что лично он не владеет информацией о подобных деструктивных силах.

Тут самое время вспомнить, что Бако Саакян был одним из поручителей Роберта Кочаряна в суде, чтобы раздутого пашиняновцами слона превратить обратно в муху.

Лидер Карабаха и поручитель Кочаряна Бако Саакян.

Бросается в глаза, что поднятая Пашиняном волна с реформой судебной системы и заговоре против Армении, Карабаха и лично себя любимого имеет отчётливый характер личной мести, направленной уже не только на Роберта Кочаряна и других фигурантов дела «1 марта», но и на поручителей, благодаря которым экс-президенту удалось выйти на свободу до суда с переносом разборок в Конституционный суд.

Понятное дело, что никакого заговора и военных путчистов нет и не было – эти страшилки не более чем плод воспалённого воображения упоротого премьера, но склочно-коммунальный характер Никола Воваевича требует довести вендетту до логического конца, смачно харкнув в кастрюли всем недоброжелателям: «посидите на шконке и вы, как я сидел».

Судя по всему, Воваевич пустился во все тяжкие из-за того, что получить желаемое спортивными методами у него слишком мало шансов. Для этого и было устроено толковище с попыткой ломать судей через колено, а теперь и спектакль с выпученными глазами про заговор и военный переворот.

К огорчению Пашиняна приходится констатировать, что судейских он не напугал: ни один из судей не написал заявления об уходе и не подал в отставку.

Иначе и быть не могло. Пашинян сплошь и рядом сам себе противоречит. Например, утверждает, что судебная система Армении полностью независима. Тогда почему такая истерика из-за освобождения Кочаряна, что ни для кого не было сюрпризом? Зачем тупые наезды на судей?

Чего стоит один только опубликованный в Фейсбуке призыв Айка Саргсяна, депутата от правящей партии «Мой шаг», «[берём с собой кофе, зонтики, пледы и хорошее настроение, собираемся у здания суда, чтобы] заставить судью принять справедливое решение».

Обвинение в «узурпации власти» бесперспективно, «пришить» Кочаряну взятку в $3 млн, чтобы продлить срок ареста, не удалось. Все эти упёртые наскоки с личной местью даже на Западе стали вызывать раздражение.

Например, 22 мая американское издание Eurasianet, в статье «Армения: после освобождения экс-президента премьер-министр вступает в открытое противостояние с судьями и руководством Карабаха», со ссылкой на представителя Freedom House и с «именами, явками, паролями» на руках, рассказывает, как режим Пашиняна прессует и подводит под монастырь своих политических оппонентов.

По всей вероятности, Пашинян и в самом деле готов распорядится о начале парламентских слушаний по апрельской войне 2016 года, чтобы наказать и унизить фрондирующее руководство Нагорного Карабаха – Пашиняна в непризнанной республике откровенно не жалуют и жёстко критикуют. Воваевичу, как человеку с тонкой душевной организацией, от этого очень обидно и ему всюду мерещится контрреволюция.

В общем, для роли «отца армянской демократии» Пашинян оказался явно мелковат и мстителен. И если он всерьёз намерен копать под неугодное лично ему руководство Нагорного Карабаха, то именно ему, мелочному бонапартику, а не каким-то там абстрактным путчистам, будет суждено стать главным раскольником армянского народа.