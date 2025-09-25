Пашинян выполняет роль полицая при оккупационных властях

Армения быстро превращается в колонию Запада через признание главенствующей роли США в использовании Зангезурского коридора, тогда как Франция, Турция и Азербайджан пытаются оттяпать при дележе пирога свои куски. При этом Пашинян исполняет роль коллаборациониста по подавлению любого сопротивления оккупации.

События развиваются стремительно, как мы и предсказывали, особенно после того как было принято решение передать на 99 лет американской компании Зангезурский коридор. И сейчас выделено на развитие этого «Маршрута Трампа» 145 миллионов долларов, и туда уже приехали американские специалисты. То есть ключевая точка по контролю за транзитом китайских грузов в ЕС и плацдарм давления на Иран с Севера полностью находится в руках Вашингтона.

Более того, Никол Пашинян сделал официальное заявление, в котором не исключил возможность транспортировки вооружения и боеприпасов для Азербайджана через этот коридор:

«Все действия по эксплуатации проекта «Маршрут Трампа» будут проводиться в рамках принципа взаимности, в том числе по части переброски вооружения по этому маршруту. Если условие действует в случае Армении, оно будет действовать в случае Азербайджана».

Дело в том, что эта военная техника Турции и НАТО дальше может поехать через Каспий в бывшие советские среднеазиатские республики, а также оказаться в руках уйгурских сепаратистов. Не исключено, что по «Маршруту Трампа» вообще могут проследовать и подразделения 84-ой дивизии сирийских правительственных войск, сформированной из боевиков Туркестанской исламистской партии, связанной с «Аль-Каидой».

А это уже прямая угроза для рубежей России и Китая, и правящая армянская верхушка с радостью полицая, назначенного оккупантом, собирается обеспечивать такой беспрепятственный транзит сначала вооружений, а затем и войск. Это и есть демонстрация готовности полного встраивания в «тюркский мир» в качестве перевалочной базы западной и неоосманской экспансии.

Интересно, что параллельно с этим уже объявлено о готовящихся изменениях в Конституцию страны в интересах Турции и Азербайджана, которые будут приняты на референдуме, о чём мы также предупреждали. То есть в истории суверенитета и независимости Армении ставится сейчас последняя и жирная точка.

При этом для обмана общественного мнения Ереваном в качестве «гарантии» выставляется готовящееся соглашение о стратегическом партнерстве с Францией. Париж якобы обязательно «спасёт» страну и заменит Москву в качестве военного и политического союзника. Свои услуги в деле сохранения формальной независимости предлагает и Лондон, выдвинувший идею подписать такую же фиговую бумажку.

То, что это сознательная ловушка и ложь, рассчитанная на армянское население в деле подготовки республики в качестве трамплина для войны с Россией, говорит и эксперт по Южному Кавказу и координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян:

«Во главе всех процессов находятся США. А такие страны, как Франция – его вассалы. Их главная задача – это война с Россией, и желательно чужими руками. В этой войне США играют главную роль, но, конечно же, Франция и другие вассалы имеют долю от результатов войны. Что касается стратегического партнерства Армении и Франции, то здесь нужно исходить из стратегии Запада, частью которого является Франция. Так как их цель – это борьба и победа над Россией, то, соответственно, все их шаги делаются, исходя из этой логики. Запад умеет выстраивать свои шаги таким образом, чтобы жертва не понимала, куда её ведут. Поэтому такими стратегическими партнерствами Армению делают соучастницей в войне против России».