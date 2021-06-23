Пашиняна обвинили в фальсификации выборов

23.06.2021, Москва, Елена Острякова

Есть основания полагать, что результаты внеочередных парламентских выборов, на которых победила партия Никола Пашиняна, были сфальсифицированы.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявила политолог-иранист Каринэ Геворгян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу молчать, потому что выключение электричества и камер при подсчете голосов в крупных населенных пунктах и городах Армении тоже как-то вызывает удивление. Как минимум. Известны случаи, когда старосты сел удивлялись, потому что по их селам объявляли количество проголосовавших за Пашиняна, которое превышает население села целиком, вместе с младенцами и дряхлыми стариками в деменции. То есть, и такие случаи известны», – сказал Геворгян.

Ее удивляет пассивная позиция в этой связи России и связанных с нею интеграционных структур.

«Интересно при этом другое, что комиссия наблюдателей от СНГ и ОДКБ поторопилась признать выборы состоявшимися, а победу Пашиняна убедительной. И это, надо сказать, довольно тяжело сказалось на тех вполне трезвомыслящих гражданах Армении, которые имеют пророссийскую ориентацию – не потому, что рассуждают на тему братской любви, а просто потому, что достаточно здраво и прагматично относятся к судьбе собственного государства и понимают, в какой зависимости судьба армянского государства находится от Москвы. Это достаточно трезвомыслящие люди, которые всегда старались во всех отношениях сдерживать антироссийские настроения, включая тех, которые останавливали и скручивали буквально митинг перед российским посольством несколько месяцев назад», – сказала Геворгян.

По ее словам, российские дипломаты не сочли необходимым хотя бы устно поблагодарить людей, предотвративших антироссийскую провокацию.