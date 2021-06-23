23.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Армения, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал
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Пашиняна обвинили в фальсификации выборов

Есть основания полагать, что результаты внеочередных парламентских выборов, на которых победила партия Никола Пашиняна,...

Есть основания полагать, что результаты внеочередных парламентских выборов, на которых победила партия Никола Пашиняна, были сфальсифицированы.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявила политолог-иранист Каринэ Геворгян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу молчать, потому что выключение электричества и камер при подсчете голосов в крупных населенных пунктах и городах Армении тоже как-то вызывает удивление. Как минимум. Известны случаи, когда старосты сел удивлялись, потому что по их селам объявляли количество проголосовавших за Пашиняна, которое превышает население села целиком, вместе с младенцами и дряхлыми стариками в деменции. То есть, и такие случаи известны», – сказал Геворгян.

Ее удивляет пассивная позиция в этой связи России и связанных с нею интеграционных структур.

«Интересно при этом другое, что комиссия наблюдателей от СНГ и ОДКБ поторопилась признать выборы состоявшимися, а победу Пашиняна убедительной. И это, надо сказать, довольно тяжело сказалось на тех вполне трезвомыслящих гражданах Армении, которые имеют пророссийскую ориентацию – не потому, что рассуждают на тему братской любви, а просто потому, что достаточно здраво и прагматично относятся к судьбе собственного государства и понимают, в какой зависимости судьба армянского государства находится от Москвы.

Это достаточно трезвомыслящие люди, которые всегда старались во всех отношениях сдерживать антироссийские настроения, включая тех, которые останавливали и скручивали буквально митинг перед российским посольством несколько месяцев назад», – сказала Геворгян.


По ее словам, российские дипломаты не сочли необходимым хотя бы устно поблагодарить людей, предотвративших антироссийскую провокацию.

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