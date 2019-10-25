Пашиняновцы плюют в кормящую руку России

25.10.2019, Москва, Александр Ростовцев

Москва собирается отправить Еревану ноту протеста из-за срыва армянской стороной тендера на поставку оружия из России. Речь идёт о высокоточных винтовках, оптических прицелах и патронах компании ORSIS на сумму несколько миллионов долларов.

В документе указывается, что Москва попросит министра обороны Армении Давида Тонояна разобраться и урегулировать неприятный инцидент.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ноте указано, что заявка на участие ORSIS в тендере была отклонена «без веских оснований», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» вооруженных сил Армении.

В российском МИДе назвали неправомерным обращение минобороны Армении в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия компании ORSIS в тендере. В документе зафиксировано, по закону компания должна была выплатить компенсацию, только в случае победы на тендере и последующего отказа от подписания контракта.

Если бы ORSIS проиграл тендер в честной конкурентной борьбе, это было бы не так обидно, как то, какой спектакль разыграло вокруг отмены тендера армянское руководство.

ORSIS – часть группы «Промтехнологии» – в течение нескольких лет поставл Еревану оружие, патроны и оптику. В мае этого года Минобороны Армении внезапно объявило конкурс на поставку республике военной техники на сумму в несколько миллионов долларов, чего раньше не бывало. Условия, предъявляемые к оружию военным руководством Армении, смог удовлетворить только ORSIS.

Вскоре выяснилось, что армянская сторона закрыла тендер без объяснения причин, из-за чего компания обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, выдвинув иск.

В процессе разборок представители ORSIS узнали, что увидеть протокол апелляционной комиссии они не могут, поскольку он проходит под грифом «совершенно секретно». Как утверждают в компании, хотя тендер и был закрытым, но какой-то страшной тайны из его проведения не делалось.

Зато, сразу после срыва тендера, армянской стороной было возбуждено уголовное дело по статье «халатное отношение к службе», и теперь ORSIS официально занесён в чёрный список поставщиков. Этот факт официально подтверждён Минобороны РА.

Снайперская винтовка Т-5000 ORSIS, разработанная для спецслужб.

По словам сотрудников российской оружейной компании, в Минобороны Армении чиновники начали мухлевать, заявив, что ORSIS не предоставил им необходимые документы, что не соответствует действительности. По информации представителей ORSIS, за несколько недель до начала тендера ими был передан исчерпывающий пакет документов армянским контрагентам.

Помимо дипломатических, неправомочное отстранение ORSIS от оружейного тендера может иметь для Армении и другие неприятные последствия. В «Оружейных системах» заявили, что скандал грозит срывом строительства патронного завода на территории этой страны. Предполагалось, что предприятие будет построено и оснащено на российские инвестиции. Цена вопроса – несколько миллионов долларов.

Возникает вопрос: быть может, ORSIS желает использовать авторитет России, чтобы сбагрить армянам негодные карамультуки? Нет, не хочет. Высокоточное оружие, оптику и боеприпасы компании используют российские спецслужбы, вольные в выборе любых образцов оружия для максимально эффективного выполнения своих обязанностей.

Винтовки ORSIS также пользуются популярностью на рынке гражданского и охотничьего оружия, а технологии, применяемые при его изготовлении, находятся на мировом уровне.

В связи со скандалом, представляется интересной личность пашиняновского министра обороны Армении Давида Тононяна.

По информации журналистов «Голоса Армении», Тононян принадлежит к категории бепринципных политиков, способных «вовремя предать». Так, одно время он находился в лагере сторонников Сержа Саргсяна, однако, почуяв ветер перемен, рысцой перебежал под крылышко к одиозному Тер-Петросяну.

Придя к власти на волне «мусорной революции» Пашиняна, Тононян отметился заявлениями о пользе работы западных НКО в Армении, убеждая окружающих, что они «безопасны» и «аполитичны».

По мнению ряда армянских наблюдателей, Тононян работает на США с 2005 года, с начала службы постпредом Армении в НАТО. Мнение подтверждают факты из открытых источников, гласящие, что Тононян активно лоббировал проекты создания закрытых американских биолабораторий в республике под чутким руководством сотрудника РУМО майора Эрика Ларсена, представителя военно-дипломатической миссии в Республике Армения и американского Агентства по уменьшению угроз (DTRA), куратора проекта по продвижению биолабораторий Пентагона в Молдавии, Азербайджане и на Украине.

Понятное дело, что этот деятель не случайно возглавил оборонное ведомство Армении и в будущем от него следует ждать сование всё более толстых палок в колёса российско-армянскому сотрудничеству в военной сфере.

Ряд военных экспертов выражает сомнение в необходимости выяснения отношений Москвы с пашиняновцами на уровне МИД. Инцидент, дескать, мог быть исчерпан неофициально, через личные контакты, поскольку торговля оружием не терпит лишнего шума.

Неэкспертное мнение подсказывает, что время нянчиться с майданным руководством Армении подошло к концу, и нота МИД России правительству РА послужит хорошей затрещиной, направляющей работу шайки грантоедов и майдаунов в конструктивное русло. Пашиняну и его соратникам следует привыкать к мысли, что играть следует по правилам и плевать в руку кормящего недопустимо.

Армянский министр обороны Давид Тоноян.

Лишнее подтверждение тому, что грантоедов не интересуют интересы и безопасность родной страны. Для Армении, с её, мягко говоря, недружественным окружением и удалённостью от России, это более чем актуально.

Надо полагать, что скандал «за несколько миллионов долларов» вокруг тендера с участием ORSIS – всего лишь проба пера, чтобы проверить реакцию России на первый, не очень сильный, укус. Если сейчас ощутимо не дать по шапке пашиняновским соросятам и грантоедам, не дать понять, что с Россией подобные игры не проходят, в следующий раз они укусят гораздо сильнее.