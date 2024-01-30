Пашут на «вашингтонский консенсус» – коммунист обвинил Набиуллину и Силуанова в работе на Запад

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов работают в интересах Вашингтона и превратили Банк России в «филиал ФРС».

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Являясь исполнительными директорами МВФ, госпожа Набиуллина и Силуанов, продолжают выполнять требования «вашингтонского консенсуса». То есть инвестиции обнуляются через наши нефтегазовые доходы, которые уменьшились на 30% из-за снижения экспорта. Идет по-прежнему работа бюджетного правила», – сказал Коломейцев.

Он обвинил Набиуллину в том, что она, введя плавающий курс и повысив в два раза стоимость валют, крайне осложинила параллельный импорт и импортозамещение.

Коммунист также предлагает, запретить экспорт алюминия, урана и редкоземельных металлов в западные страны.