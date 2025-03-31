Пасхалочка от Пентагона: США больше не считают защиту Украины своей главной военной задачей

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Как сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на внутренний документ министерства обороны США, глава Пентагона Пит Хегсет считает главной военной задачей США сдерживание Китая от захвата Тайваня, а основную ответственность за сдерживание России на Украине планирует переложить на Европу.

Издание сообщает, что ознакомилось с Временным стратегическим руководством по национальной обороне, в котором большая часть разделов помечена грифом «секретно/иностранным гражданам не разрешено». По словам журналистов, подписанный Хегсетом документ был разослан по чиновникам Минобороны в середине марта.

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Согласно этому руководству, Пентагон планирует оказать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они начали тратить больше средств на оборону и стали основной сдерживающей силой против России, Ирана и Северной Кореи.

США намерены поддерживать Европу главным образом путем ядерного сдерживания России. При этом НАТО следует рассчитывать только на те американские силы, которые не будут нужны для защиты от угрозы со стороны Китая, указано в документе.

Журналисты еще одной американской либеральной газеты WSJ отмечают, что документ Хегсета отличается от Стратегии национальной обороны администрации Байдена на 2022 год. Прошлая программа подчеркивала, что взаимовыгодные союзы — это «величайшее глобальное стратегическое преимущество» США.

В документе же Хегсета Китай назван «единственной угрозой, на которую ориентируется министерство».