Пасков: для политиков США убийство русских – удовольствие сродни сексуальному

Вадим Москаленко.  
14.06.2024 20:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Политики США даже не скрывают, что для них продолжение этой войны чрезвычайно выгодно и приятно.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политики США даже не скрывают, что для них продолжение этой войны чрезвычайно выгодно и...

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«Линдси Грэм на самом деле удивительно честный человек. Он прямым текстом говорил: «Это шикарная война. Там гибнет столько русских, а мы ни одного американского солдата не потратили».

Причём я вас уверяю – Линдси Грэм не имел в виду солдат только РФ, он имел в виду русских – и с той, и с другой стороны. Для них это одно, и если разные части этого одного они заставили сокращаться – это для них органическое удовольствие сродни сексуальному. Линдси Грэм это не скрывал», – сказал Пасков.

«Это грустно и для той, и для другой стороны, каждая из которых думает, что заряжена совершенно другими понятиями, слоганами, объяснениями и мотивами войны.

Но есть такой ветеринарный анекдот: «Кролики думали, что это у них романтика и любовь, а оказывается, их просто разводили». В конкретном случае мы думали, что это наша войнушка, а это внешне управляемый процесс. И он даже не сильно скрывается», – резюмировал он.

Надо учитывать, что Пасков болгарин, которому проще лечь под кого угодно, чем пострадать, а тем более умереть.

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