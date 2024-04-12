Пасков: снарядный голод ВСУ – сознательное решение США

Вадим Москаленко.  
12.04.2024 08:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Оружейный и кадровый голод ВСУ сознательно обеспечен Вашингтоном, который в любой момент может выделить Украине любую помощь, но прикрывается решениями конгресса.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оружейный и кадровый голод ВСУ сознательно обеспечен Вашингтоном, который в любой момент может выделить...

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«Финансовое, боеприпасное, оружейное и кадровое недомогание украинской армии гарантировано и обеспечено США, совершенно осознанно. Эта жвачка, которой постоянно оправдываются – что сейчас закон на 60 миллиардов, и он как пройдёт, тогда будет какая-то военная подмога для Украины. А без этого не можем ничего сделать, закон Конгресс и плохой Джонсон не пропускают. И вот вам виноватые», – сказал Пасков.

«Но правда оказалась двойной, как обычно. Потому что помимо тех денег, которые сейчас обсуждаются, и даже если их одобрят, они пойдут в действие через многие месяцы, если не через пару лет. Помимо этого, есть прямое право президента распоряжаться определёнными фондами, складами и вооружениями американской армии прямо сейчас. Безо всяких голосований, Конгресса», – добавил болгарский политик.

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