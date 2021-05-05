«Паспорт РФ для Донбасса – это вам не какая-то карта поляка» – Савченко

05.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В том, что счёт граждан РФ на Донбассе скоро начнёт идти на миллионы, виновата только украинская власть и никто более.

Об этом в эфире «4 канала» заявила экс-депутат Рады, участница «АТО», наводчица и убийца Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам делать с этими паспортами? Два миллиона будет до 2024 года», – спросила ведущая.

«Неправильно всё пошло с самого начала, это надо понимать, учитывая, что большинство людей здесь были законотворцами, депутатами… и нужно понимать, что мы не так сделали в предыдущих созывах Верховной рады, в 2014, 2015, 2016 годах, что мы запустили такой процесс.

Первое, нельзя было терять экономическую зону. Донбасс должен был быть заполнен гривной для того, чтобы туда не зашёл рубль. Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории, нужно было поддерживать их энергетику, несмотря на то, что идёт война с Россией, эти территории и люди на этих территориях являются заложниками, а не предателями. Это пенсионеры, которым некуда ехать, в первую очередь», – рассуждает Савченко.

«Если мы говорим о паспортах, нельзя пренебрегать этим, мол, это красная книжечка. Эта «красная книжечка» – это не карта поляка, которая даёт якобы украинцам право быть немножко похожими на поляков.

Нет, это действительно паспорт гражданина России, он позволяет человеку свободно передвигаться по территории от Хабаровска, Владивостока, заканчивая Ростовом, Новгородом, Питером. То есть, эти граждане становятся действительно интегрированными в гражданство, в общество РФ. Это очень большая проблема», – подчеркнула экс-депутат.

«Имея гражданство этой территории, они рассчитывают на защиту этого государства. Они имели гражданство Украины, и имеют ещё многие, и имеют двойное гражданство, они рассчитывали на защиту Украины. А мы рассчитывали на защиту иностранных партнёров, которые рубанут России систему SWIFT. Это не государственный подход к вопросу абсолютно. Это пробел власти, что мы это допустили», – признала Савченко.