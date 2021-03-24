Паспорта РФ защищают Донбасс. Украинцам приготовиться

24.03.2021, Донецк, Максим Карпенко

Чем больше граждан ДНР и ЛНР получат российское гражданство, тем более мощной будет их защита со стороны России как государства.

Об этом журналистам заявил один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муратова, уже порядка полумиллиона жителей ЛНР и ДНР стали гражданами России и сегодня процесс выдачи паспортов лишь наращивается.

«Согласно части 2 статьи 61 Конституции Российской Федерации «Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за её пределами». То есть чем больше российских граждан будут жить на территории Донбасса, тем быстрее на нашей земле наступит мир. Особо подчёркиваю, что усиленная паспортизация ускорит процесс вхождения ЛДНР в состав России.

Как говорит президент РФ Владимир Путин, «Если Киев начнёт наступление на Донбасс, мне думается, это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом», – заявил Муратов.

По его мнению, также вслед за жителями ДНР и ЛНР российское гражданство будет получать и население Украины.

«Россия, как ни одна страна мира, заботится о своих гражданах. Сегодня домой возвращаются жители Донбасса, и я убеждён, что скоро российское гражданство начнут получать жители Украины, которых в ходе преступного Майдана 2014 года жестоко обманули. Украинцы, россияне – один братский народ, который нашим генетическим кодом запрограммирован на великие победы.

Большинство украинцев понимают, что их спасение и будущее – только в составе Большой России. А получение паспорта Российской Федерации станет первой ступенью к их свободе, а также большим воссоединением великого многонационального народа. Только большие страны могут создавать глобальные проекты и имеют настоящий государственный суверенитет. Всё остальное – иллюзия «незалежности», которая ведёт к ликвидации государства», – резюмировал общественник.