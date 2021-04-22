«Паспортизация ЛДНР – это и есть де-факто признание Россией Донбасса» – Михеев

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Чем больше на Донбассе будет людей с паспортами РФ, тем больше будет признания де факто этих территорий, и тем дальше этот регион будет отдаляться от Украины.

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу паспортизации. Часто спрашивают у меня: что же Путин не сказал, что он признаёт ЛДНР? Во-первых, он этого не обещал. Во- вторых, я думаю, что в нынешней ситуации этот козырь надо подержать в рукаве для того, чтобы они понимали, что он есть. В-третьих, я знаю, какие здесь трудности с получением паспортов российских, но чем больше здесь будет людей с паспортами российскими, тем больше будет признания де факто этих территорий.

Если 80-90% населения получит российские паспорта, это будет означать две вещи. Это будет означать, что Россия готова нести ответственность за эти территории однозначно, если все будут с паспортами, у нас другого выбора не будет. Независимо даже от того, кто будет президентом», – заявил политолог.

С другой стороны, отметил эксперт, Украине будут не нужны территории, где всё население с паспортами другого государства.

«То есть, им надо будет их всех убить или выгнать, но жить с ними будет невозможно. Поэтому паспортизация (которая, кстати говоря, тоже была продавлена с очень большим трудом, пока это решение пробили в Москве, очень много крови на это потратили) – это идет, это на самом деле и есть де-факто признание этих территорий», – пояснил Сергей Михеев.