Пассажирам авиарейса Симферополь – Москва пришлось затыкать «течь» салфетками

02.11.2020, Москва, Максим Карпенко

На пассажира российской авиакомпании S7 все время полета из Симферополя в Москву капала вода с потолка лайнера Airbus 320, но бортпроводники лишь предложили вытираться салфетками, ссылаясь на «конденсат».

Об этом в своем блоге заявил сам пассажир, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Волкова, рядом с ним сидела бортпроводница, которая спокойно наблюдала за «течью» салона.

«Неожиданно начала капать вода на меня и на мою одежду. При этом проводник видела, что я мокрый, странно да, но молча смотрела как капает на меня и брюки вода. На мой вопрос «что это?» ответила «да, это конденсат, после взлёта прекратится» и продолжила невозмутимо выполнять свои обязанности. У меня была салфетка с собой, течь закрыл, но накопилась вода и салфетка промокла, что позволило продолжить конденсату капать на меня. После взлёта не прекратилось…

Вызвал другого проводника, показал проблему, она вытерла тряпкой воду и мне принесли салфетки, забрали старую – видимо, для того, чтобы я сидел и менял салфетки, затыкая течь», – заявил Волков.

Он подчеркивает, что летел не в эконом-классе и на просьбу пересадить его на другое место, ему предложили кресло в хвосте самолета.

«Я поблагодарил и остался на месте, затыкая течь салфетками, любезно предоставленными сотрудниками авиакомпании. В середине полёта, действительно, стало меньше выдавливать воду. Жду посадку с нетерпением, салфетки есть, пассажиры рядом со мной рады, что остался. На просьбу поменять мокрую салфетку не отреагировали делаю сам. Во время снижения бортпроводник принесла… нет, не коньяк, а тряпку, чтоб не намок, отметив при этом, что может сильно течь.

Вывод: сотрудники авиакомпании про проблему и даже ее процессы (как течёт, когда течёт, откуда течет и что (не)нужно делать) хорошо знают, при этом не исправляют технические недостатки, пассажира не предупреждают, игнорируют запросы, приносят салфетки и тряпки вместо исключения проблемы в принципе и сервис для «priority» несоответствующий, хотя не статус тут важен, совсем не статус», – пишет представитель турбизнеса.