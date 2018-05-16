16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Пассажиров в вышиванках будут бесплатно возить в киевском метро
В Киеве чуть не сорвали акцию, приуроченную ко Дню вышиванки, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщается на официальной страничке Киевского метрополитена в Фейсбуке.
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“Из-за неорганизованности общественной организации “Всемирный день вышиванки”, заявленная акция бесплатного проезда в вышиванке проходить с 8 до 11 ТОЛЬКО на двух станциях киевского метро – “Крещатик” и “Майдан Незалежности”, – говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена.
Сообщается, что спонсором акции является Приватбанк.
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14:41 16 маяДФС под огнём ВСУ: второй день сотрудники не могут покинуть станцию
14:20 16 маяГеращенко прокляла Союз журналистов Украины за сотрудничество российскими коллегами
14:06 16 маяВ МИД РФ не стали раскрывать все детали вокруг захваченного Украиной «Норда»
13:51 16 маяПартию Коломойского обвинили в сотрудничестве с Кремлем
13:43 16 маяФашиствующий украинский консул из Гамбурга – не исключение, а правило
13:32 16 маяВ Раде хотят объявить импичмент Порошенко
13:24 16 маяРоссии больше не о чем разговаривать с Волкером
13:18 16 маяСнайперы “АТО” сидят на американских грантах
13:10 16 мая«Для чьего пиара мы тут находимся?» – разъярённые ВСУшники требуют ответа от командования
13:04 16 маяУ СБУ пока не нашлось доказательств по делу Вышинского
12:50 16 маяДля освобождения главреда РИА Вышинского будут задействованы не только дипломатические методы
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23:29 15 маяУкраина раскрыла карты: Российский журналист – заложник для обмена на шпиона
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21:13 16 маяУкраинский экспорт в Польшу почти догнал продажи в Россию
16:11 16 маяЗахарова предложила обыскать украинских министров
15:50 16 маяКрымский мост: сложности геологии и политики
15:08 16 маяКрымский мост резко развернул украинскую пропаганду
14:33 16 маяКрымский мост не позволит американскому флоту подойти к берегам Белоруссии
14:06 16 маяВ МИД РФ не стали раскрывать все детали вокруг захваченного Украиной «Норда»
13:55 16 маяКрымский мост соединил русский народ
13:43 16 маяФашиствующий украинский консул из Гамбурга – не исключение, а правило
13:24 16 маяРоссии больше не о чем разговаривать с Волкером
12:50 16 маяДля освобождения главреда РИА Вышинского будут задействованы не только дипломатические методы
12:39 16 маяУкраинская секта неверящих в мост переобувается на ходу
11:52 16 мая“Морской короне России не хватает Одессы”
11:34 16 маяГрандиозный проект, поражающий воображение – впечатления проехавших по Крымскому мосту
11:16 16 маяЭксперты, твердившие о невозможности строительства моста, были наняты Кремлем – киевский экономист
10:37 16 маяСтешин в эфире еще раз повторил тезис о «криптобандеровцах» на Украине
9:25 16 маяЧтобы не было так больно: у Тимошенко запустили новую методичку по Крымскому мосту
9:06 16 маяВслед за Крымским Россия начнет строительство нового грандиозного моста
8:44 16 маяМост в Крым повысит спрос на недвижимость, но не цены
22:03 15 маяТорговцы «крымско-татарским холокостом»
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17:48 15 маяВ Госдуме нашли оправдание отказу Сбербанка заходить в Крым
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16:54 15 маяВ Госдуме считают, что Россия должна выйти из ВТО
16:13 15 маяПорошенко заявил, что Крымский мост обязательно понадобится России
15:45 15 маяПорошенко капитулировал в день открытия Крымского моста
15:26 15 маяПутин: Новые мосты будут строиться по всей России. Уровень жизни в Крыму повысится
14:55 15 маяКрымский мост открыт: Путин проехал по нему за рулем «Камаза»
14:28 15 маяУ Путина пообещали Украине «меры взаимности»
14:23 15 маяСемен Семенченко устроил феерическую истерику из-за открытия Крымского моста
14:06 15 маяГосдума ввела уголовное наказание за пособничество антироссийским санкциям
14:02 15 маяЛавров требует от США и ЕС отреагировать на «выходки своих подопечных в Киеве»
13:28 15 маяКрымский консенсус сохраняется, заявили в Госдуме
13:02 15 маяРоссия ставит жирную точку на украинских санкциях против Крыма
12:43 15 маяСБУ шокировала даже российских либералов
12:37 15 маяУкраинский политолог о Крымском мосте: Ну как так?!
10:58 15 маяУкраинские пропагандисты обгадились, но виду не подают
10:55 15 маяКлимкин пообещал провокации на чемпионате мира по футболу
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8:40 15 мая«Крымский мост – это космос. Украинские пропагандисты об***лись»
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14:46 14 маяНовая зрада: Минкульт Франции признал Севастополь российским
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10:59 14 маяРФ так “изолировали”, что она снова решает мировые вопросы – киевский дипломат
8:55 14 маяУкраина отказалась гарантировать безопасность российских дипломатов
20:50 13 маяДепутат Госдумы: У нас уровень жизни в четыре раза выше, чем на Украине
20:38 13 маяМИД РФ объявил Порошенко и Парубия пациентами психушки
20:30 13 маяКадыров: Франция превратила чеченца в террориста
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