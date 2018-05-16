16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Пассажиров в вышиванках будут бесплатно возить в киевском метро

В Киеве чуть не сорвали акцию, приуроченную ко Дню вышиванки, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на официальной страничке Киевского метрополитена в Фейсбуке.

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“Из-за неорганизованности общественной организации “Всемирный день вышиванки”, заявленная акция бесплатного проезда в вышиванке проходить с 8 до 11 ТОЛЬКО на двух станциях киевского метро – “Крещатик” и “Майдан Незалежности”, – говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена.

Сообщается, что спонсором акции является Приватбанк.