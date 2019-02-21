//exit;
21.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

«Пасть на колени перед Путиным Зеленскому никто не даст»

Победа любого из кандидатов на пост президента Украины никакого разворота бывшей советской республики в сторону России не сулит.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Какой может быть внешняя политика, если президентом станет Зеленский?» – спросил эксперта журналист.

«Здесь я поспокойнее, мне кажется, западные партнёры ему не дадут серьёзно поменять внешнюю политику. И как бы Зеленского не обвиняли, что он может прийти и упасть на колени перед Путиным – даже если Бойко победит на этих выборах, особо упасть на колени перед Путиным ему Украина не позволит», – ответил Гайдай.

«Вспомните всю историю наших «пророссийских» президентов. Кучма был «пророссийским», но при нём мы начали активно кочевать в сторону НАТО и Европы, проводить совместные учения. Янукович – говорят, его на ковёр Путин вызывал и топал ножкой, но при этом основная работа по подготовке документов к подписанию Ассоциации с Евросоюзом была проделана при нём и его окружении», – напомнил оратор историю неоднократных предательств украинскими президентами своих избирателей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть