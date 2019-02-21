«Пасть на колени перед Путиным Зеленскому никто не даст»

21.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Победа любого из кандидатов на пост президента Украины никакого разворота бывшей советской республики в сторону России не сулит.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой может быть внешняя политика, если президентом станет Зеленский?» – спросил эксперта журналист.

«Здесь я поспокойнее, мне кажется, западные партнёры ему не дадут серьёзно поменять внешнюю политику. И как бы Зеленского не обвиняли, что он может прийти и упасть на колени перед Путиным – даже если Бойко победит на этих выборах, особо упасть на колени перед Путиным ему Украина не позволит», – ответил Гайдай.

«Вспомните всю историю наших «пророссийских» президентов. Кучма был «пророссийским», но при нём мы начали активно кочевать в сторону НАТО и Европы, проводить совместные учения. Янукович – говорят, его на ковёр Путин вызывал и топал ножкой, но при этом основная работа по подготовке документов к подписанию Ассоциации с Евросоюзом была проделана при нём и его окружении», – напомнил оратор историю неоднократных предательств украинскими президентами своих избирателей.