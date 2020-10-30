Пасынок чеченского диверсанта атаковал российское отделение полиции

30.10.2020, Москва, Елена Острякова

Подросток был застрелен в городе Кукмор в Татарстане после того, как бросил 4 бутылки с «коктейлями Молотова» в отдел полиции, а затем с ножом напал на полицейских.

Об этом сообщает официальный сайт СУ СК РФ в Татарстане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«16-летний подросток с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции. В дальнейшем, в ходе задержания, молодой человек нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Другой полицейский, после предупредительных выстрелов, вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков», – говорится в сообщении.

Татарское издание «Бизнес онлайн» добавляет, что во время нападения юноша (Сергей В.) кричал «Убью неверных!» и «Аллах акбар, я вас всех убью!». В рюкзаке террориста полицейские нашли еще пять готовых к использованию «коктейлей Молотова».

По данным издания Сергей посещал мусульманскую школу. В Татарстан они с матерью переехали с Алтая к отчиму Марату Замалиеву, который в 90-е годы в составе диверсионной группы участвовал в подрыве трех магистральных газопроводов, попав под влияние Рамазана Ишкильдина, прибывшего в Татарстан из Чечни, где он проходил диверсионную подготовку в лагере «Талибан» учебного центра «Кавказ» (запрещенная в РФ организация).

Замалиев, как лидер группы диверсантов отсидел 14 лет. Выйдя на свободу, занимался бизнесом. Его пасынок, совершивший нападение на отдел полиции как раз подрабатывал в его халяльном кафе «Бэрэкэт».

«У нас подобные идеи завозят разного рода проповедники. Ведь по всей Средней Азии, в том числе в Казани, открыли 150 школ с иностранными проповедниками. И в результате на выходе мы получаем экстремистов, фанатиков, радикалов. Чтобы предотвратить возможную вспышку насилия, пора проверить все учебные заведения с религиозным уклоном, где может быть экстремистская литература.

Активнее проверять социальные сети тех, кто учится в таких школах и преподает. Вскрывать спящие ячейки. Следить за теми, кто чаще других выезжает на Ближний Восток, в арабские страны. Всё это признаки того, что человек становится фанатичным верующим, а это опасно», – прокомментировал происшествие в своем телеграм-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.