«Патологическое скудоумие Запада» – Лукашенко считает, что войны не избежать

18.02.2022  19:43 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина уже не может предотвратить обострение ситуации в Донбассе в условиях «беспрецедентного нагнетания военно-политической напряженности и агрессивного поведения западных партнеров».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже не может предотвратить обострение ситуации в Донбассе в условиях «беспрецедентного нагнетания военно-политической...

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«Никто не хочет не просто войны, а даже обострения ситуации. Это не надо ни россиянам, ни белорусам. Но это уже не зависит даже от наших соседей, в том числе, от Украины. От кого зависит, очевидно. Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть, как в воронку, весь континент.

Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков, не поддающееся логике и разумному разъяснению поведение руководителей стран-соседей, их прямо-таки болезненное желание пройтись по самому краю…

У меня сложилось впечатление, что некоторые облаченные властью политики из так называемого свободного мира просто патологически опасны и для окружающих, и для собственных народов», – сказал Лукашенко.

«Мы не хотим войны, но если кому-то неймется, ответ будет совершенно ассиметричным. Нас пытаются разорвать, развести, но ничего не получится. Казахстан – тому свидетельство», – добавил он.

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