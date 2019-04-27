Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ Онуфрия

27.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

26 апреля 2019 года Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Феофил III встретился с официальной делегацией Украинской Православной Церкви, которая в субботу привезет Благодатный огонь в Украину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.



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Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви отметил, что очень рад видеть на Святой Земле представителей УПЦ и передал свои заверения “в братской любви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, епископату, духовенству и всем верующим УПЦ”.

«Мы всегда должны молиться, прежде всего, о единстве наших народов, а также о единстве всего человечества. И мы молились и продолжаем молиться, чтобы преодолеть тот кризис, который был создан и, к сожалению, продолжает существовать в Украине», — отметил Патриарх Феофил III.

Он пожелал представителям Украинской Православной Церкви «любить врагов своих» несмотря ни на что.

«Я знаю, очень трудно сказать: любите врагов своих. Но мы должны любить их. Нет ничего сильнее, чем показать вашему оппоненту, что вы его любите», — сказал патриарх.

Он также отметил, что страдание является частью Православной веры. «Признак настоящей Церкви — это страдание», — сказал он и пожелал не впадать в отчаяние, «потому что за Голгофой всегда следует Воскресение».

«Мы прекрасно понимаем страдания народа Украины, но мы оптимистично настроены и надеемся, что придет тот день, когда мы сможем насладиться результатами того, что наш Иисус Христос Воскрес. Ведь сила Воскресения Христа будет Триумфальной в итоге! — сказал Патриарх Феофил и добавил: — Мы продолжаем молиться от всего сердца о восстановлении мира и единства».