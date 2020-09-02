Патриарх Ириней: «Черногория вернулась на правильный путь»

02.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Предстоятель Сербской православной церкви Ириней сказал, что доволен результатами выборов в Черногории.

При этом Епископский совет СПЦ в Черногории призвал верующих воздержаться от проявлений нетерпимости в отношении власти и массовых акций.

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«Я очень доволен результатами выборов и изменениями в Черногории, – заявил патриарх Ириней. – Особенно рад, что люди, которые пришли [на смену режиму Джукановича], смотрят на проблемы гораздо шире. Я думаю, что они будут использовать правильные пути для решения проблем в этой стране, и что Черногория вернется на правильный путь, то есть на тот, на котором она должна быть».

При этом митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, епископ Будимлянско-Никшический Иоанникий, епископ Милешевский Анастасий и епископ Захумско-Герцеговачский Димитрий выступили с обращением, в котором осудили отдельные акты насилия, например разгром офисов правящей Демократической партии социалистов, которые произошли после известий о победе оппозиционной демократической коалиции.

«Последние массовые акции по всей Черногории привели к нескольким инцидентам, были ли то провокации потерявших власть или нет, неважно, они совершенно не нужны и вредны для всех нас, – сказано в обращении. – Подобные акции несут в себе потенциал насилия, присущий предыдущему правительству… мы не должны забывать о риске, который все еще существует в результате распространения коронавируса.

Все люди – братья и сестры, потому что все мы – сыновья и дочери одного Бога, Создателя всего и вся. Мы должны провести эти дни после выборов в такой братской и сестринской любви…. Не будем забывать, что все мы, независимо от идеологической, политической, национальной или религиозной принадлежности, братья и как граждане этой страны имеем право на наши различия….Ни как христиане, ни как цивилизованные люди мы не имеем права ненавидеть других, потому что их взгляды отличаются от наших. Напротив, апостол народа Павел говорит: «Несите бремя друг друга и так исполняйте закон Христов».

По мнению священноначалия, произошедшие в Черногории перемены не должны быть причиной распространения какой-либо нетерпимости.

«Мир и народное согласие являются наиболее важными для мирного формирования подлинно демократического правительства впервые за 75 лет. Отсутствие интереса, чья-то радость или неудовлетворенность результатами выборов не является поводом для конфликта. Вот почему мы считаем, что в ближайшие дни лучше всего обойтись без каких-либо массовых собраний, чтобы показать, что в Черногории произошли реальные изменения», – говорится в обращении Епископского совета.