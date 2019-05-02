Патриарх Кирилл надеется на Зеленского

02.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Те, кто пытаются оправдать преступления, совершённые в Одессе 2 мая 2014 года, особенностью тогдашней политической борьбы на Украине, должны помнить, что зверства, совершенные над людьми, ничем нельзя объяснить, как только дьявольской силой зла.

Об этом в связи с пятой годовщиной трагических событий в Одессе заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пять лет тому назад перед лицом Европы и всего мира людей в начале побивали булыжниками, покуда они находились в своих палатках и не представляли никакой силовой опасности для окружающих, они отстаивали своё право жить так, как они хотят, не подчиняться другим порядкам, чуждым для них, они не хотели принять тот мир, который им навязывался силой, и когда оказалось мало этих булыжников брошенных на палатки, потому что люди выскочили из них и побежали в Дом профсоюзов (название этого дома сегодня известно по всему миру), то тогда преступники, преследовавшие этих людей, заперли этот дом и подожгли его», – отметил предстоятель РПЦ.

«И конечно кто-то пытается объяснить это особенностью тогдашней политической борьбы, но зверства, совершенные над людьми, ничем нельзя объяснить, как только силой зла, силой дьявольской. Все те, кто поджигал людей были под властью дьявола», – цитирует пресс-служба слова патриарха.

Он также заявил, что РПЦ возносит заупокойную молитву о «мучениках, заживо сожжённых в Одессе»

«Мы молимся о том, чтобы Господь благословил жизнь братской Украины, мы связываем нашу молитву также и с надеждой на то, что новое руководство, которое пришло через выборы в Украине к власти, будет в полной мере учитывать великую тысячелетнюю православную традицию Украины, святой Киевской Руси и будет в полной мере уважать законный выбор в пользу единственной канонической Украинской Православной Церкви, в которой реально присутствует Божественный Дух и которая, отождествляя себя с народом, молитвенно предстоит Богу, молясь за страну и за народ», – подытожил своё обращение патриарх Кирилл.