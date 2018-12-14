Патриарх Кирилл обратился за защитой к Меркель, Макрону и ООН

14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Патриарх Кирилл направил обращение главам Православных церквей, папе Римскому, генсеку ООН Антониу Гутерриу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и ряду других лидеров в “связи с давлением со стороны украинской власти”, передает корреспондент “ПолитНавигатора№”.

Об этом сообщает сайт РПЦ.

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“В последнее время вмешательства руководителей светской украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений”, – констатировал патриарх.

Как говорится в документе, “чтобы заставить епископат Украинской православной церкви к участию в данном мероприятии органами государственной власти и правоохранительными органами Украины принимается ряд действий, которые вопиющим образом нарушают конституционные права и свободы граждан Украины”.

В частности, в обращении сказано, что клириков УПЦ вызывают на допросы в Службу безопасности Украины, Донецком митрополиту запрещают въезжать в страну, а каноническую церковь пытаются лишить прав на Киево-Печерскую лавру.

“Он (Кирилл – ред.) обратился к религиозным и государственным деятелям, лидерам межгосударственных организаций с призывом приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви от дискриминации и давления со стороны украинской власти, отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания”, – говорится в сообщении РПЦ.

Напомним, т. н. “объединительный собор” состоится 15 декабря в Святой Софии в Киеве. Украинская православная церковь не будет участвовать в этом мероприятии.