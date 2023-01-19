Патриарх Кирилл: Россия обладает мощным оружием. Господь, вразуми безумцев

Патриарх Кирилл сегодня в Москве выступил с проповедью после литургии в праздник Крещения, где прокомментировал звучащие с Запада призывы к расчленению России и предоставлению Украине наступательных вооружений.

«Сегодня мы знаем, что возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому, потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу Российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдавались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, — что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие «ценности», которые и ценностями назвать невозможно, для того чтобы они были как все и подчинялись тем, у кого есть сила контролировать большую часть мира», – напомнил предстоятель Русской Православной Церкви.

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«Это желание победить Россию сегодня приобрело, как мы знаем, очень опасные формы. Мы молимся Господу, чтобы Он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Но не только об этом нужно молиться, а о том, чтобы вместо такого безумия род человеческий обрел некое новое сознание. Сознание своей взаимозависимости, сознание хрупкости того мира, в котором мы все живем, и необходимости быть всем вместе и работать во имя общих ценностей и целей, которые были бы направлены в первую очередь на сохранение жизни и, я бы еще добавил как православный христианин, на сохранение веры в Бога, без которой все иные ценности либо деформируются, либо просто переформатируются на противоположные и становятся не ценностями, а факторами, содействующими разрушению человеческой жизни. Вот такое сегодня тревожное время. Но мы верим, что Господь не оставит землю Русскую, не оставит наших властей, Президента нашего православного, воинство наше. Что у России будет достаточно сил в случае необходимости защитить свою землю и свой народ. Но дай Бог, чтобы не дошло дело до такого выяснения отношений, чтобы Господь всех примирил, успокоил и помог вместе всем работать для того, чтобы мир становился лучше», – сказал Патриарх Кирилл.