Патриарх Кирилл убеждает лидеров мирового православия не признавать “Церковь Порошенко”

20.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей Поместных Православных Церквей не признавать итоги так называемого объединительного собора, который состоялся в Киеве 15 декабря, где была создана новая раскольническая структура и избран ее руководитель – «митрополит» Епифаний.

Об этом говорится в послании Патриарха, обнародованном на сайте РПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в Софиевском соборе произошло не создание новой Церкви, а лишь объединение двух непризнанных в православном мире раскольнических структур в одну.

«Свершившийся акт вопиющего беззакония преподносится властями страны и Константинопольской Церковью как объединение украинского Православия. Однако объединения на самом деле не произошло. Раскольники как были раскольниками, так и остались вне Церкви. И даже объединившись друг с другом, они по-прежнему остаются меньшинством на православной карте Украины… Призываю Вас и всю полноту Святейшей Церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», – говорится в послании.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшую субботу на Украине создали https://www.politnavigator.net/novym-glavojj-ukrainskikh-raskolnikov-naznachena-pravaya-ruka-rasstrigi-filareta.html новую церковь во главе со выходцем из раскольнического «киевского патриархата» Епифанием Думенко, считающимся «правой рукой» преданного анафеме Русской Православной Церковью Михаила «Филарета» Денисенко.