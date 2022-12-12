Патриарх Кирилл наградил за восстановление главного осетинского храма в Москве

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил мецената Альберта Джуссоева орденом РПЦ благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь при реставрации храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Москве.

Этот храм ещё называют Аланским подворьем. В нем проводятся службы как на русском, так и на осетинском языках. Среди прихожан много выходцев из Осетии.

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Впервые упоминание о деревянной церкви Рождества Богородицы на Кулишках встречается в 1547 году. Она стояла у места сбора русского войска перед походом на Куликово поле. Нынешнее же здание Рождественской церкви строилось в начале 19 века.

Отметим, что масштабные реставрационные работы в храме были проведены в рамках празднования 1100-летия крещения Алании.

Отреставрированный храм освятил лично Патриарх.

Настоятель храма иерей Вячеслав Джейранов передал благословение Патриарха Кирилла, а также Орден РПЦ благоверного князя Даниила Московского III степени предпринимателю-меценату, советнику главы республики Северная Осетия-Алания на общественных началах Альберту Джуссоеву за помощь при реставрации.

Добавим, все последние годы Джуссоев оказывает активную поддержку при строительстве и восстановлении храмов в разных регионах страны.