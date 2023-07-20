Патриарх Кирилл выступил с заявлением о мятеже Пригожина

Михаил Рябов.  
20.07.2023 03:04
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мятеж, Россия, Церковь


Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл прокомментировал попытку мятежа, организованного руководителем ЧВК «Вагнера» в июне.

Глава РПЦ провел параллели с переворотом 1917 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл прокомментировал попытку мятежа, организованного руководителем ЧВК «Вагнера» в...

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«В конце июня мы были свидетелями того, как обиды и личные амбиции едва не привели к вооруженному противостоянию внутри России. В эти дни многие из нас вспомнили о событиях вековой давности, когда во время Первой мировой войны в нашей стране была спровоцирована внутренняя рознь. Тогда для этого внешними и внутренними врагами Отечества использовались как частные интересы, так и претензии к действиям тех или иных государственных лиц, подчас, к сожалению, и справедливые», – сказал Патриарх.

По его словам, тогда «мятежи и революции» стали «катастрофой».

«Мы помним, как некоторые люди, желавшие блага Отечеству, поддержали в 1917 году революцию, представлявшуюся им неизбежной и нужной, а потом в этом горько и запоздало раскаивались. Да, справедливое устроение жизни народа и государства является несомненным благом. Да, допускаемая порой несправедливость требует исправления, в том числе и через церковное ходатайство за пострадавших от нее людей.

Однако исторический опыт свидетельствует, что смута и междоусобная брань, даже под лозунгами справедливого устроения общества, никогда не приносили блага народам нашего Отечества, и наш пастырский долг — предостерегать народ Божий от участия в этих бесплодных делах тьмы», – сказал глава РПЦ.

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