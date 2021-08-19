Патриарх прибыл в отторгнутую часть Сербии – пример для РПЦ в Крыму и на Донбассе

19.08.2021 16:04 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Сербский Патриарх Порфирий прибыл в городок боснийских сербов Добой, где отслужил по особому «славскому» чину литургию в честь праздника Преображения Господня. Балканские СМИ отмечают, что это первый визит предстоятеля СПЦ в Добой за 83 года.

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Как уточняет телеканал РТРС, в мероприятии наряду с многочисленными верующими приняли участие президент Республики Сербской Желька Цвиянович, премьер-министр Радован Вишкович, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, градоначальник Добоя Борис Еринич.

В своем выступление после службы Милорад Додик отметил, что Сербская Православная Церковь является одним из важнейших столпов идентичности сербского народа, и что, если бы не СПЦ, эта идентичность была бы потеряна за столетия оккупаций.

«Только твердая вера могла спасти людей, и поэтому эти люди доверяют церкви, уважают свою веру, свою крестную славу, поэтому пишут кириллицей», – заключил лидер боснийских сербов.

Пример патриархов Сербской Православной Церкви, посещавших единоверцев в БиГ, Косово и Черногории даже во время вооруженных конфликтов, может стать показательными для руководства Русской Православной Церкви, которое избегает визитов в те места, где русский православный народ нуждается в опеке и защите.

Напротив, Патриарх Кирилл, ни разу после 2014 года не побывавший ни в Донецке, ни в Луганске, ни даже в Крыму, недавно отправил поздравительную телеграмму в честь Дня Крещения Руси гонителю русских президенту Украины Владимиру Зеленскому.