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18.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Демография, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Церковь
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Патриарх призвал Госдуму запретить суррогатное материнство для иностранцев

Учитывая то, что суррогатное материнство не благословляется РПЦ, тем более безнравственно продавать родительский потенциал...

Учитывая то, что суррогатное материнство не благословляется РПЦ, тем более безнравственно продавать родительский потенциал россиянок иностранцам.

Об этом во время Парламентской встречи в Госдуме РФ заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убеждён, что задаче сбережения народа не соответствует доступность «услуг» российских суррогатных матерей для иностранцев. При том, что само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны.

Призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России. Ведь и в нашей стране оно разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин», – заявил Патриарх.

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