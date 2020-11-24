Патриарх Сербский Ириней тщетно пытался отговорить папу Франциска от канонизации кардинала-нациста

24.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Хорватский публицист, журналист и богослов Драго Пилсель опубликовал письма усопшего патриарха Сербского Иринея к папе Франциску в связи с канонизацией хорватского архиепископа Алоизия Степинца.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своих посланиях предстоятель СПЦ просил главу римо-католиков снять вопрос о канонизации усташеского архиепископа с повестки дня.

«Святой – это тот, кто может и должен быть ориентиром для универсальной церкви, для всех христиан. Алоизий Степинац своей жизнью не показал подобного», – писал патриарх Ириней.

В своем первом письме от 30 апреля 2014 года предстоятель обратил внимание папы на то, что Степинац искренне поддержал создание усташеской Независимой Державы Хорватской (НДХ) и многократно участвовал в создании атмосферы нетерпимости, которая царила в этом государстве – «копии гитлеровской Германии и Италии Муссолини».

И когда 7 марта 1941 года Югославия разорвала союзнические отношения с Третьим Рейхом, кардинал объявил это предательством, виновницей которого он объявил Сербскую православную церковь, а также назвал православие «величайшим проклятием Европы».

Патриарх отмечает, что кардинал Степинац не протестовал, но молчал, когда усташеский режим «самым ужасным образом умертвил трех православных епископов, сотни православных священников и монахов и сотни тысяч православных верующих, его сограждан».

По словам патриарха, Степинац молчал и когда хорватские усташи пытали и убивали тех православных сербов с целью насильственного обращения в католическую веру, а также когда в его государстве «хладнокровно, по плану и систематически убивали и детей сербов, евреев, и цыган».

По предварительным оценкам, общее число детских жертв в НДХ составило около 130 тысяч человек, из которых только в лагере смерти Ясеновац погибли 35 тысяч малышей.

Ссылаясь на ряд других примеров, патриарх в письме к папе указывает, что Степинац слишком часто изображается как бессильный и изолированный человек, хотя известно, что он возглавлял военный викариат вооруженных сил НДХ, чье духовенство было во многом связано с военными преступлениями.

«Мы опасаемся, что слишком много открытых вопросов и незатянувшихся ран, которые символизирует кардинал Степинац, и его канонизация – только углубит существующие противоречия, – писал патриарх и просил папу посвятить личности усташеского кардинала время, дабы «трезво и мудро рассмотреть его место в истории», особенно всего что связано с концлагерем Ясеновац.

Во втором письме от 10 июля 2015 года патриарх Ириней пишет, что синод СРЦ с радостью принимает предложение Святого престола о создании рабочей группы Римско-католической церкви и Сербской православной церкви, которая рассмотрела бы все открытые вопросы, касающиеся действий Степинца. Однако эта группа так и не была создана.

В 1998 году Алоизий Степинац был причислен Римо-католической церковью к лику блаженных.