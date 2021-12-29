Патриарх Сербский: «Косово для нас – как Ватикан для Римско-Католической церкви»

По мнению предстоятеля Сербской Православной Церкви Порфирия, вопрос Косово для сербов – это не политический, а более глубокий – духовный вопрос.

Об этом патриарх Сербский рассказал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос журналиста, все ли епископы СПЦ согласны с его словами о том, что «референдум по Косово и Метохии был проведен в 1389 году» (во время битвы на Косово – ред.), патриарх Порфирий отметил, что позиция церкви по этому вопросу не изменилась и всем хорошо известна.

«До сих пор я не встречал ни одного из братьев епископов, да и, в целом, священников, чья позиция диссонировала с моей в вопросе Косово, – сказал предстоятель Сербской церкви. – Конечно, для нас Косово – это не просто политический вопрос, это гораздо более глубокий духовный вопрос. Вот почему мы говорим, что Косово – это не просто миф, потому что с точки зрения мифа вы можете быть проигравшим или победителем. Но для нас Косово, как завет, связанный с Новым Заветом, и в основе Нового завета лежит святость, и мы призваны к святости, и для нас Косово действительно святыня».

Порфирий отметил, что с тех пор, как он стал патриархом, у него появилась возможность встречаться с людьми со всего мира, и чтобы донести до них, что Косово значит для сербов, он многим говорил так: «Чем является Ватикан для Римско-католической церкви, тем является для нас Косово».

«В тот момент, когда мы уничтожаем Косово в себе, мы просто становимся чем-то совершенно другим по идентичности по отношению ко всей нашей истории, по отношению к нашим отцам, предкам и всему остальному», – сказал патриарх Сербский Порфирий.