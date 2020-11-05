Патриарх СПЦ и управляющий Черногорской митрополией положительны на коронавирус

05.11.2020, Белград, Алексей Топоров

ПЦР-тесты двух знаковых иерархов Сербской православной церкви – патриарха Иринея и епископа Будимлянско-Никшического Иоанникия показали положительный результат на COVID-19.

При этом патриарх и епископ чувствуют себя удовлетворительно, болезнь протекает бессимптомно.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после того, как исследование патриарха Иринея показала наличие в его организме коронавируса, он был госпитализирован в одну из больниц Белграда. При этом сообщается, что болезнь у патриарха протекает бессимптомно. Президент Сербии Александр Вучич, узнав о произошедшем, позвонил главе СПЦ по телефону:

«Я пожелал крепкого здоровья и выразил надежду на его скорейшее ваше выздоровление, – рассказал об общении с патриархом представителям СМИ сербский лидер. – Я передал Его Святейшеству, что благодарен за все, что патриарх делает для блага сербского народа и государства Сербия. И сказал, что его здоровье имеет жизненно важное значение не только для него лично, но и для всех верующих людей».

Также коронавирус был обнаружен и у епископа Будимлянско-Никшеческого Иоанникия, который после смерти митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, скончавшегося от COVID-19, стал управляющим Черногорской митрополией. По имеющей информации заболевание у владыки также проходит бессимптомно, его жизненные параметры стабильны (температура тела, сатурация и артериальное давление), субъективное ощущение – хорошее.

Патриарх Ириней и епископ Иоанникий.