«Патриарх» украинского национализма потребовал перевести все приходы под власть «ПЦУ»

29.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть должна заставить все приходы канонической УПЦ перейти в подчинение так называемой «Православной церкви Украины».

Об этом в эфире 4 канала заявил «патриарх» украинского национализма, бывший депутат Верховной рады Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так называемая Украинская православная церковь Московского патриархата уже в своем названии является фальшивой, потому что она на самом деле не украинская и должна называться как «Российская православная церковь в Украине» – это другое дело. Тем более, она абсолютно неадекватно пользуется приобретениями украинского народа, украинской истории, тем, на что она не имеет права», – сказал националист.

«И Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра, и приходы, которые они не хотят отдавать, несмотря на решения общин, даже на решения судов, осуществляют преграды. Тут власть должна была бы сказать свое весомое слово, что она является властью и закон нужно выполнять. А если не хотят, то для того власть всегда имеет достаточно веса, чтобы заставить выполнять закон и порядок, который существует в Украине», – заявил Хмара.