Patriot идут на Украину. Что ждет критическую инфраструктуру страны?

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Администрация президента США завершает подготовку по передаче Украине систем противоракетной обороны Patriot.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил телеканал CCN, сославшийся на двух американских чиновников и высокопоставленного представителя администрации.

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Отмечается, что об окончательном решении может быть объявлено до конца этой недели.

Разработанный Пентагоном план должен одобрить министр обороны Ллойд Остин, а затем документ отправиться на подпись президенту Джо Байдену.

Источники CNN утверждают, что после одобрения комплексы будут отправлены «в ближайшие дни», ВСУ пройдут соответствующее обучение на американской базе в Германии.

Сколько комплексов будет отправлено, неизвестно.

На Украине эту новость восприняли с воодушевлением.

«Дай Бог. Потому что закрыть небо – пожалуй, самая главная для нас задача. Это условие выживания, прежде всего, нашей экономики и, соответственно, Украины как государства. Ждем», – написал в своем блоге киевский политтехнолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко.

Доволен новостью украинский военкор и антироссийский пропагандист Андрей Цаплиенко.

«Раньше мы говорили «Если мы получим Патриоты». Теперь говорим по-другому. КОГДА мы получим Патриоты, это будет означать, что Америка на 100% с нами до победы Украины», – радуется он.

Правда, киевский политолог Юрия Романенко считает, что новости о передаче Украине ЗРК «надо рассматривать в контексте переговоров между США и Россией, что идут сейчас в Вене».

«Русские говорят, что будут наносить удары по украинской инфраструктуре, а американцы показывают, что их возможности будут ограничены. Потому не нужно увлекаться. Вот я бы сейчас так смотрел на эти информационные подачи», – отмечает Романенко.

Собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов объясняет, почему глава Пентагона одобрит решение о передаче систем Украине.

«Если вы не знали, то их производит все та же Raytheon, которая производит и FGM-148 Javelin и в правлении которой с 2016 по 2021 год трудился нынешний министр обороны Ллойд Остин. Именно ему предстоит одобрить план по их поставке Киеву. Что-то подсказывает, что Остин одобрит», – пишет Богданов в своем телеграм-канале.

«А еще Пэтриоты на Украине- это американская ПРО у наших границ. Кто бы что ни говорил», – добавляет он.

Впрочем, экс-советник главы ДНР Александр Козаченко считает, что в ближайшее время удары по Украине усилятся.

«Ну что ж, наши стратегические (англосаксы) противники, обещая поставки Patriot нашему оперативному противнику (киевский режим) сами заказывают время для нашего сокрушающего удара по критически важной инфраструктуре бывшей Украины», – прогнозирует Казаков.