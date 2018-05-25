25.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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«Патриота» Пашинского уличили в «крышевании» российских лотерей

Депутат от президентской партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин призвал парламент «отжать» российские лотереи.

Об этом депутат заявил с трибуны Верховной Рады Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На заседании СНБО принимается абсолютно беспрецедентное решение. Две компании, чисто российские компании двух российских миллиардеров от «Альфа-групп» и российского миллиардера Бойко вычеркиваются из санкционного списка», – сообщил депутат.

Каплин недоволен, что российские лотереи компании «МСЛ» и «Патриот» будут работать на территории Украины и параллельно с этим не платить налоги в бюджет страны. Нардеп заподозрил в этом коррупцию.

«Почему вычеркнули или потеряли в санкционном списке эти две компании? Ходят слухи, я подчеркиваю – слухи, и я их проверю, что одну из тех компаний на 30% отписали нашему коллеге народному депутату Украины, который опекается вопросами национальной безопасности и обороны, является главой профильного комитета – господину Пашинскому», – заявил политик.

Так же он призвал монополизировать лотерейный бизнес, монополию передать государству, чтобы финансы от него шли в пенсионный фонд Украины.