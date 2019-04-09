«Патриота» Порошенко уличили в пособничестве российскому олигарху

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Снятие Петром Порошенко санкций с Молдавского металлургического завода, который принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову, принесет ущерб Украине, передаетт корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом в блоге на «Украинской правде» написал нардеп-еврооптимист Сергей Лещенко.

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«Порошенко сам лично содействует членам «семьи» Путина. В марте, за несколько дней до выборов, Петр Порошенко исключил из санкционного списка Украины Молдавский металлургический завод, который находится в городе Рыбница на территории подконтрольного Москве Приднестровья. В ущерб украинским заводам будет кормиться приднестровский», – отметил он.

По информации нардепа, контролирует этот завод российский олигарх Алишер Усманов.

«Усманов лично близок к Путину, супруга олигарха Ирина Винер-Усманова – тренер по художественной гимнастике Алины Кабаевой, она и ее супруг неоднократно награждались Путиным высшими наградами РФ. И теперь наградить Усманова решил и Порошенко, отдав ему на откуп украинских металлоломщиков», – подчеркнул Сергей Лещенко.

Он отметил, что этот завод осуществляет поставки металла в Россию, в том числе для выполнения оборонного заказа. После снятия санкций предприятия будет скупать в Украине дефицитное сырье – металлолом – в ущерб украинским заводам.

Также по словам депутата, Порошенко смягчил санкции в отношении компании «Петер-сервис», которая на страницах Викиликс была разоблачена в сотрудничестве с ФСБ и которая тоже принадлежит Усманову.

«История с Усмановым – только верхушка процессов, которые идут уже не первый год и за риторикой «Геть від Москви» прячут стратегическое сотрудничество действующей власти с окружением Путина», – заявил он.

Напомним, перед первым туром Порошенко вел кампанию эксплуатируя тезис “Или я или Путин” и всюду говорил, что его противником является российский президент. Перед вторым туром Порошенко развесили по стране биллборды с изображением Путина, правда, его оппоненты тут же обвинили пока еще президента в нарушении законодательства.