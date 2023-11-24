Патриотическая оппозиция обвинила режим Вучича в бедственном положении сербов Косово

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Председатель партии «Двери» Бошко Обрадович призвал правительство Сербии поднять в ООН проблему запрета албанскими сепаратистами сербам Косово голосовать на выборах в Сербии.

Он потребовал направить срочный запрос Генеральному секретарю ООН, который является начальником главы UNMIK (Миссии ООН в Косово).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Обрадович оценил неспособность нынешнего руководства Сербии способствовать проведению сербских выборов в Косово, несмотря на то, что, по его словам, они хвастаются своими дружескими отношениями с Западом.

Политик считает, что это наглядно свидетельствует о фиаско косовской политики правящей Сербской прогрессивной партии. И «каждый день этой антиконституционной и неправильной политики приносит новые поражения государству Сербия и сербам в Косово и Метохии».

«Мы ссылаемся на резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая признает территориальную целостность Сербии. Помимо Генерального секретаря ООН правительству Сербии следует обратиться к Российской Федерации и Китаю об инициировании созыва заседания Совета Безопасности в связи с существенным нарушением резолюции 1244 – невозможностью проведения парламентских выборов государства Сербия на территории Косово. Это подвергает дискриминации граждан Сербии в Косово в вопросе осуществления их избирательных прав и отрицает территориальную целостность Сербии, нарушая резолюцию12 44», – отмечает Обрадович.

Он подчеркивает, что «с момента прихода к власти в 2012 году Сербской прогрессивной партии положение сербов в южной сербской провинции Косово и Метохия ухудшается с каждым днем».

«Перед приходом к власти они обещали отменить антиконституционные соглашения, которые прежний режим [прозападных демократов] заключил в Брюсселе, но после прихода к власти они этого не сделали, но пошли гораздо дальше. Брюссельские соглашения, заключенные прогрессистами десять лет назад, привели к выводу сербского государства с севера Косово, где сепаратистские власти Приштины не имели власти. Нынешний режим передал албанским сепаратистам сербскую полицию, судебную систему, энергетику, телекоммуникации, городские коды, а в наши дни- все дорожные знаки с названиями сербских городов в Косово и Метохии», – заявил Обрадович.