Патриотизм по-киевски. Дурман, страх, шпиономания, безумие

Новости Украины

30 июля в торговый центр «Глобус», который находится в самом центре столицы Украины, на Майдане Незалежности, ворвался некий псих, поехавший мозгами на почве ненависти к «сепарам». Он начал орать на работниц, требуя говорить по-украински, а потом принялся крушить витрины и стеклянные перегородки, истошно вопя на манер окопных хероев во время атаки.

Этого болящего вполне можно считать олицетворением сущности украинского псевдопатриотизма, насаждаемого в столице так же, как и повсюду.

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Адеквантные киевляне сообщают, что сейчас в городе в общественных местах, к сожалению, почти не слышно русской речи. В магазинах, кафе, фирмах, учреждениях, да и просто на улицах все чаще звучит только мова. Чаще всего безграмотная, суржиковатая, но повсеместная.

Редкие исключения лишь подтверждают правило: за месяцы военного положения обыватели все глубже и глубже погружаются в трясину верноподданства хунте. Чему есть несколько объяснений.

Во-первых, оголтелая нацистская агитация. Она льется им в уши и глаза изо всех провластных телерадиоэфиров, интернет-ресурсов, эстрады и т.д. А также билбордов, рекламных проспектов, смс-сообщений от провайдеров, коммунальных счетов, почтовых марок, товарных чеков, наклеек и прочей наглядной агитации. Короче, из каждой дыры и собачьей будки, с каждого столба и забора. Причем добрались и до малых детей: их учат бдительности при помощи соответствующих книжонок. Например, как распознать «рашиста» по произношению слова «паляныця».

Во-вторых, жители запуганы постоянными призывами спецслужб и силовиков стучать на своих сограждан при малейшем подозрении в симпатиях к «ворогу». Закошмарены перманентными поисками «коллаборационистов» и «предателей».

Люди уже просто на подсознательном уровне страшатся, чтобы их ненароком не упекли за любое слово, оброненное на языке «агрессора». Хотя этот язык является для большинства из них родным с детства.

Особенно это заметно в магазинах. Продавцы общаются сугубо на мове. Покупатели, в основной массе, – тоже. Корявый укросуржик звучит здесь зачастую с преобладающим западенским говором.

Иногда создается впечатление, что русскоязычные стали непроизвольно подражать пакостному акценту, прежде абсолютно чуждому Матери городов русских, поскольку или боятся шпиономании, или мозги у них уже настолько задурманены пропагандой, что воля не состоянии сопротивляться инстинкту толпы. Адекватные горожане делятся своими наблюдениями в соцсетях, порой насмехаясь, но чаще возмущаясь или даже ужасаясь.

«Стою к кассе в супермаркете, – сообщает в городском паблике пользователь Валентин. – В очереди человек 12. И молодежь, и люди старшего возраста. И все талдычат исключительно на мове! Ни одного русского слова! Но я же вижу – некоторые из них себе языки ломают. Зачем же вы унижаетесь так, ребята, зачем родную речь коверкаете?.. И вот когда я подошел к кассе и заговорил по-русски, кассирша взглянула на меня с такой неприязнью, что аж холодок по телу прошел. И от соседей возле меня тоже. Как-то даже стало не по себе».

Его опасения можно понять, поскольку факты задержания бдительными стукачами своих сограждан отнюдь не редки.

«Иду по улице, а из окна первого этажа пятиэтажки звучит русская эстрада, – пишет киевлянка Антонина. – Старая, еще девяностых годов. Алена Апина, кажется, или что-то в этом роде. Ну, думаю, день рождения, наверно, у людей. И тут вдруг слышу за спиной: «Трэба в полицию подзвонити!» Оборачиваюсь, а там молодые парень с девкой в обнимочку прогуливаются, все в наколках. Шмалят сигареты в общественном месте, так это их не смущает. Их музыка русская возмутила, видите ли. Вот такая фарионщина».

Действительно, последователей у бесноватой нацистки Фарион, устраивавшей охоты на водителей маршруток за трансляции русских песен, оказалось немало. Вот еще аналогичный пример.

«Иду я из магазина по родной Татарке. Кто не знает, это такой немноголюдный район в Киеве, на холме, – делится впечатлениями Антонина. – И тут какая-то тетка здоровенная, в камуфляже, меня спрашивает довольно грубо по-западенски, где, мол, остановка маршруток? Я как можно вежливее сказала, где. По-русски. И вдруг эта дылда, вместо «спасибо», как пошла орать на всю округу: мол, куды цэ я попала, тут шо, какой нибудь ср… Варррониж – несколько раз повторила именно так – чи наш Кыйив?»

Антонина была в шоке. Но приключения ее на этом не закончились. Оказывается, за ними наблюдал мальчуган лет 10-12, который неподалеку сидел на скамейке и во что-то играл на смартфоне . Он позвал женщину, и когда та приблизилась, с подозрением взглянул на нее, а потом показал экран, где происходили какие-то кошмары. Кто-то кому-то рубил головы и при этом дико гоготал.

– Что у тебя такое страшное? – ужаснулась женщина. – А это наши русню рубят! Классно, да? – И пристально посмотрел ей в глаза. – Слава Украине!

Мальчик явно проверял Антонину. Ждал, ответит она «Слава героям!» или нет. И похвалит ли «патриотическую» людоедскую игру. Жертва шпиономании, воспитанная по книжкам типа тех, о которых мы упомянули вначале. Про «паляныцю» не спрашивал, но буравил глазками и ловил каждую реакцию.

«Я прямо не на шутку перепугалась, – заканчивает Антонина свой рассказ. – И поскорее ушла оттуда. А он мне еще два раза прокричал вслед : «Слава Украине – да или нет?!».

Вот такие «патриотические» достижения имеет сегодня киевская власть. И чем дольше затягивается СВО, тем больше людей – и, что самое печальное, детей – подвергается зомбированию благодаря фейкам о «зверствах рашистов» и прочим.

Интересную точку зрения высказал один из пользователей под ником Знаток. Вот что он написал:

«Я из советского времени, как и большинство людей старшего возраста. Многие из нас любили романы Ильфа и Петрова. Так вот, в «Золотом теленке» рассказывалось об одном американском журналюге, приехавшем в 1920-е гг. в СССР, а затем написавшем об этом книжку. В ней он на 100 страницах расписывал о том, каких заметных успехов достигли большевики. А на 101-й заявил, что их нужно немедленно уничтожить, пока еще есть такая возможность. Вероятно, в подобном роде можно сказать и об «успехах» на ниве «патриотизма» украинской хунты. И призвать как можно скорее долбануть по ее пресловутым «центрам принятия решений», по бункерам нацистской шайки, чтобы не допускать ее дальнейшего укрепления. Только очень желательно, конечно, чтобы обошлось без невинных жертв. Ведь их ввиду затяжки спецоперации, к сожалению, все больше и больше».

Пожалуй, к этому добавить нечего.