«Патриотов» много не бывает: Байден хочет дать Зеленскому еще одну систему ПВО

Сергей Рыжлв.  
12.06.2024 10:34
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Как сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве, президент США Джо Байден хочет предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы усилить её защиту от российских атак с воздуха.

По информации журналистов, Байден принял такое решение на прошлой неделе после ряда встреч с высокопоставленными чиновниками. При этом представитель Белого дома Джон Кирби не смог официально подтвердить информацию об отправке ещё одной системы Patriot на Украину.

Как сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве,...

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Это будет второй зенитно-ракетный комплекс Patriot, который США передают Киеву. При этом Пентагон регулярно поставляет ракеты для этих комплексов, не указывая количество боеприпасов.

Также комплексы Patriot ранее поставляли на Украину и другие страны западного блока, в том числе Германия.

В конце мая Зеленский попросил западников предоставить дополнительные системы Patriot. По его словам, Киеву нужно ещё как минимум семь таких комплексов, чтобы противостоять российским бомбардировкам и отражать удары по электросетям и военным объектам.

«Если бы у нас были эти современные комплексы Patriot, [российские] самолеты не смогли бы подлетать достаточно близко, чтобы сбрасывать управляемые бомбы на гражданское население и военных», – заявил Зеленский.

Также Зеленский клянчил Patriot, выступая вчера на открытии в Берлине конференции по послевоенному восстановлению Украины.

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