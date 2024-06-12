«Патриотов» много не бывает: Байден хочет дать Зеленскому еще одну систему ПВО

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Как сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве, президент США Джо Байден хочет предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы усилить её защиту от российских атак с воздуха.

По информации журналистов, Байден принял такое решение на прошлой неделе после ряда встреч с высокопоставленными чиновниками. При этом представитель Белого дома Джон Кирби не смог официально подтвердить информацию об отправке ещё одной системы Patriot на Украину.

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Это будет второй зенитно-ракетный комплекс Patriot, который США передают Киеву. При этом Пентагон регулярно поставляет ракеты для этих комплексов, не указывая количество боеприпасов.

Также комплексы Patriot ранее поставляли на Украину и другие страны западного блока, в том числе Германия.

В конце мая Зеленский попросил западников предоставить дополнительные системы Patriot. По его словам, Киеву нужно ещё как минимум семь таких комплексов, чтобы противостоять российским бомбардировкам и отражать удары по электросетям и военным объектам.

«Если бы у нас были эти современные комплексы Patriot, [российские] самолеты не смогли бы подлетать достаточно близко, чтобы сбрасывать управляемые бомбы на гражданское население и военных», – заявил Зеленский.

Также Зеленский клянчил Patriot, выступая вчера на открытии в Берлине конференции по послевоенному восстановлению Украины.