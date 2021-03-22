Патруль армии США замечен на востоке сирийской Хасаки

22.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Американский военный патруль замечен в районе города Аль-Маликия в сирийской провинции Хасака. Активность военных отмечается в районе нефтяных месторождений на востоке Сирии.

США также укрепляют позиции в этом регионе, где с 2014 года незаконно располагаются подразделения армии. В начале марта в Хасаку были переброшены дополнительные силы, военная техника, а также оружие и боеприпасы.

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Вашингтон объясняет свое присутствие в ближневосточной стране необходимостью бороться с боевиками «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в России). Но, как известно, террористов ИГ еще в 2017 году разгромила армия САР при поддержке российской авиации и «ЧВК Вагнера».

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туоме ранее сообщил, что из-за действий американских военных Дамаску был нанесен ущерб в размере 92 млрд долларов. По его словам, США контролируют около 90% сирийских нефтяных месторождений. Черное золото контрабандным способом вывозится в Ирак и Турцию для продажи.

Источник фото: Федеральное агентство новостей.