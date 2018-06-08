08.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Мнение, Скандал, Спецслужбы, Украина

Патрульная полиция Киева занимается парковками вместо грабежей и разбоев


Патрульная служба в Киеве занимается парковками в неустановленном месте вместо того, чтобы патрулировать город.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Юрий Седнев, экс-начальник николаевской милиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в основном патрульная служба вместо того, чтобы патрулировать улицы и пресекать уличные грабежи, разбои, кражи занимается парковками в неустановленном месте. Вообще я считаю, они не должны этим заниматься. Еще нарушением правил торговли. Бред какой-то, честное слово. Понятно, что в небольших городах, там, где такого большого количества преступлений нет, правонарушений, чем еще патрульной службе заниматься? Естественно, крышеванием. Сначала они борются с этой стихийной торговлей, потом они её крышуют. Элементарно. Устраните эти причины и условия, чтобы полиция этого не касалась, и мы сразу же уйдем и от коррупции, сразу же найдем, чем патрульной полиции заниматься в плане профилактики. У нас большое количество находится сейчас в связи с военными действиями оружия на руках. У нас при сложной экономической и социальной ситуации количество наркоманов растет», – заявил Седнев.

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