Патрушев анонсировал уничтожение всего живого на территории США

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Американским политикам стоит задуматься о том, что гибель всего живого в Северной Америке неизбежна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава Совета безопасности России Николай Патрушев.

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Он считает, что если проснется считающийся самым опасным спящим вулканом Йеллоустоун (США), это будет «беспрецедентная катастрофа».

«Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и количество землетрясений в окружающей его кальдере, достигая 2 тыс. в год. Проведенные исследования позволили смоделировать ход предполагаемого извержения и его последствия. Считается, что гибель всего живого на территории Северной Америки неизбежна. От цепочки извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть населения планеты», – сказал Патрушев.

Он добавил, что эта проблема волнует население Америки, а не ее политиков.

«Проблема защиты населения и экономической инфраструктуры от уничтожающей силы вулканов требует развития научных исследований в области вулканологии. Западным странам, одержимо увеличивающим количество санкций, следовало бы не ограждаться ими от России, а продолжать взаимодействие в научной сфере, в том числе в геологии. Исследования и достижения в интересах прогресса и сбережения жизни людей должны становиться достоянием всего человечества. При этом американским властям с их Йеллоустоуном хочется пожелать чаще вспоминать народную мудрость. Английская поговорка гласит: «Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями»», – отметил глава Совбеза РФ.

По его мнению, Вашингтону, решающему судьбы других государств и народов, стоит помнить, что в погребенных извержением вулкана Помпеях древние римляне тоже жили обеспеченно и не чуждались разврата.

«Кстати, некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самыми безопасными местами станут Восточная Европа и Сибирь. Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть тем самым Хартлендом», – резюмировал Патрушев.