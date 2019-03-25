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25.03.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Россия
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Патрушев предупредил, что победа Порошенко приведет к распаду Украины

США заинтересованы во втором сроке действующего президента Украины Петра Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов.

Об этом в интервью “Известиям” заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос о шансах Порошенко на предстоящих 31 марта выборах.

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“В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов. Он является хорошо известной, предсказуемой и контролируемой фигурой для американцев, его переизбрание отвечает стратегическим интересам Вашингтона, заинтересованного в сохранении евроатлантического курса Украины”, – сказал Патрушев.

При этом он добавил, что с именем Порошенко на Украине связывается разгул национал-экстремистских формирований, массовые нарушения прав человека и свободы вероисповедания, коррупционные скандалы, развал экономики и обнищание населения, а потому уже сегодня применяются технологии искажения результатов предстоящего голосования.

“Сохранение Порошенко во власти не приведет к нормализации российско-украинских отношений. Решающий шаг он уже сделал, прекратив действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Его победа в результате грубейшей фальсификации итогов выборов углубит политические и социально-экономические противоречия в обществе вплоть до распада Украины”, – предупредил Патрушев.

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