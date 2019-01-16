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16.01.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Украина
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Патрушев предупредил, что Украина идет к утрате государственности

Нынешний украинский режим делает все возможное, чтобы усугубить раскол между различными регионами Украины.

Об этом в интервью “Российской газете” заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос, не приведет ли политическая нестабильность к утрате Украиной своей государствености.

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“Киевская власть делает все, чтобы расколоть Украину, отрабатывая сценарий Запада по отрыву Украины от России, при этом игнорируя интересы собственного народа. В итоге – де-факто страна оказалась расколотой. Население западных областей с недоверием относится к уроженцам юго-востока, считая их сторонниками “русского мира”. В южных и восточных регионах власть Киева во многом обеспечивается за счет морального и физического прессинга местного населения национал-радикалами”, – сказал секретарь Совбеза РФ.

По его словам, в указанных регионах растут антиправительственные настроения.

“Общественный раскол усугубляется межцерковным противостоянием. Продолжение такой политики со стороны киевской власти может способствовать утрате Украиной своей государственности”, – резюмировал Патрушев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, известный киевский журналист и телеведущий, бывший пропагандист-майданщик Дмитрий Гордон объявил, что Украина близка к своему распаду.

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