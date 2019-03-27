Выборы
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27.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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«Пауки из одной банки» – в РФ не тешат себя иллюзиями относительно украинских выборов

На выборах президента Украины нет ни одного кандидата, способного наладить отношения с Россией, а сами выборы едва ли будут честными, потому РФ не должна признавать их легитимность.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил политолог Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения России, все эти политические технологии и все эти кандидаты – это все пауки из одной банки. Для России нет никакой разницы, кто победит, потому что выборов нет – происходит некая красивая технологическая процедура назначения проамериканского президента в проамериканском государстве. Мне кажется, что правильная позиция России – это непризнание этих президентских псевдовыборов. Неважно, кто победит – не нужно тешить себя иллюзиями, что придет молодой симпатичный парень из воздуха и вдруг изменит позицию. Не может быть такого. Поэтому – непризнание результатов выборов», – заявил Стариков.

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