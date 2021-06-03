Пауки в банке: Протасевича сдали свои

03.06.2021, Москва, Елена Острякова

Экстремист Роман Протасевич, задержанный 10 дней назад в Минске во время экстренной посадки самолета, на котором он летел из Афин в Вильнюс, предполагает что один из коллег сообщил информацию о его перемещениях «киберпартизанам», пославшим в аэропорты ложное сообщение о минировании.

Об этом он рассказал белорусскому телеканалу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы.

Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал – реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!

Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причём массовыми», – рассказал Протасевич.

Также он допускает, что о ситуации мог быть в курсе советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Франак Вячорка.

«Простой пример: с Франаком Вячорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, 2 дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался – и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», – сказал Протасевич.

Авторы фильма указывают на то, что Протасевич еще стоял в очереди на паспортный контроль, когда Вячерко опубликовал в соцсети пост, о том, что «режим» захватил самолет, чтобы репрессировать «блогера». Это сообщение стали тиражировать телеграм-каналы. Появилась и фото, сделанное кем-то в автобусе, который вез пассажиров от самолета к зданию аэропорта. С пространным заявлением выступила и Светлана Тихановская.

Только через полчаса после этой паники Протасевич абсолютно спокойно прошел паспортный контроль. Создатели фильма на ОНТ, утверждают, что о прибытии экстремиста в Минск белорусские спецслужбы узнали из соцсетей.