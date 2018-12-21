“Пауки в банке”: стали известны скандальные подробности “собора” “Церкви Порошенко”

21.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Украинский еженедельник «Зеркало недели» публикует сегодня подробности «объединительного» собора неканонических УПЦ УП и УАПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным издания мероприятие было абсолютно закрытым. Прессу не пригласили, у всех участников забрали средства связи и даже несмотря на это включили в зале «глушилки».

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«Роль гвоздя программы предсказуемо примерил на себя патриарх Филарет. Возраст не возраст, а звезда есть звезда. Он, кстати, был едва ли не единственный, кто с начала до конца ничего не скрывал и шел на Собор с открытым забралом. Ему нужна была только победа, а за ценой он стоять не привык. Победа же заключалась в том, что он должен остаться патриархом», – пишет «Зеркало недели».

По данным издания, когда Филарет понял, что его кандидат, митрополит Епифаний, может проиграть, он заявил, что откажется подписывать решение о роспуске УПЦ КП, если соперник его кандидата не снимет свою кандидатуру.

«Неуступчивым и удачливым соперником митрополита Епифания оказался тоже епископ УПЦ КП — митрополит Луцкий Михаил. За него проголосовало неожиданно много епископов. Также неожиданно много голосов (учитывая конфессиональный состав делегатов) было отдано за митрополита УПЦ МП Симеона», – говорится в статье.

Тогда Филарет якобы поставил собору ультиматум: либо епископы избирают Епифания, либо весь клир «Киевского патриархата» уходит. По данным издания, в этот момент сдали нервы у президента Украины Петра Порошенко.

«Когда стало понятно, что патриарх Филарет ради своего кандидата готов сорвать Собор, Петр Алексеевич кинулся на выручку Собору. После длительных бесед и торгов он уговорил митрополита Михаила удовлетворить требования патриарха Филарета — снять свою кандидатуру со второго тура», – говорится в статье.

В такой напряженной обстановке организаторы собора не решились вбрасывать на голосовании полученные под давлением СБУ «доверенности» от епископов канонической Украинской Православной Церкви, которые сами не решились прийти на собор к раскольникам. Ранее в прессе утверждалось, что таких «доверенностей» украинским властям удалось получить более десяти.