Паззл сложился: Грязь против подвига Ленинграда, чеченские боевики и АТО

28.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Немецкая журналистка, которая в газете Süddeutsche Zeitung обозвала «танцами на костях» мероприятия в России по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда, несколько лет назад открыто поддерживала чеченских террористов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александром Сосновским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу вернуться к личности этой девушки, Зильке Бигальке, которая написала эту статью. Таких журналистов выращивают специально. Её журналистом можно назвать с большой натяжкой, она приблизительно 11-12 лет назад начала свою журналистскую деятельность как волонтёр.

Вначале она работала в такой левой газете «TAZ», это лево-зелёная газета с агрессивно-либеральным подходом. И в ней она проявила себя уже в 2003-2005 гг. серией статей, в которых она писала о «несчастных боевиках» Басаева и Хаттаба… и их надо было бы совсем по-другому считать и по-другому называть – не боевиками, а революционерами.

И уже тогда она писала о той России, которая зверь, которая ужасна, которая непонятно с кем ведёт борьбу и очень жалела о том, что этих боевиков нельзя по-нормальному лечить в Германии.

Я хочу напомнить, что с тех пор их-таки лечили в Германии и лечат, точно так же, как сейчас лечат боевиков «АТО», – рассказал Сосновский.